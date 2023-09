PRENOS V ŽIVO: Sestala se je skupina za koordinacijo projekta nove nuklearke

V začetku septembra je nato imenovala še delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu, katere namen je usklajevanje priprav podlag in pripravljalnih aktivnosti za Jek 2. Poleg več ministrstev in uprave za jedrsko varnost v njej sodelujejo še Gen energija, Nuklearna elektrarna Krško ter Eles.

Golobova vlada je bila v javnosti deležna kritik, da zaradi večje naklonjenosti obnovljivim virom energije zavlačuje s postopki za projekt nove nuklearke in da s tem ogroža dolgoročno oskrbo države z energijo.

Po junijskem obisku premierja Goloba v Krškem je vlada dinamiko okrepila, Gen energija je ob tem celo povečala ambicijo pri projektu in zdaj namesto prvotno predvidenega reaktorja z močjo do 1000 megavatov govori celo o možnosti 2400-megavatnega reaktorja ali dveh reaktorjev. V igri so ameriška, francoska in južnokorejska tehnologija, za sodelovanje pri investiciji naj bi se zanimali tudi domače gospodarstvo in investitorji iz tujine.

Do postavitve objekta in njegove priključitve v najboljšem primeru, torej ob ustrezni prilagoditvi zakonodaje in maksimalni pospešitvi postopkov, ne bo prišlo prej kot v 2037. Ob tem je povsem mogoč tudi referendum.