Dopolnjena pobuda za oceno ustavnosti omejitve števila na javnih shodih in verskih obredih

Že marca sta pobudnika na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja v času epidemije covida-19. Pobudo je tedaj podprla Pravna mreža za varstvo demokracije, saj sta po njenem mnenju pravici do mirnega zbiranja in svobode izražanja ustavno varovani, temeljni človekovi pravici. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo v obravnavo in 5. aprila začasno zadržalo prepoved shodov ter vladi naložilo, da sprejme novo ureditev glede načina izvajanja shodov.

V Pravni mreži za varstvo demokracije so danes spomnili, da je vlada že dan po tej odločitvi ustavnega sodišča z novim odlokom dovolila prijavljene proteste do 100 udeležencev, a je ta ureditev veljala le nekaj dni. Zadnji, 21. aprila sprejeti odlok, je namreč za običajna zbiranja dovolil največ deset oseb, za "ustavno varovane kategorije zbiranj - javne shode in verske obrede" pa je določil še dodatne pogoje medsebojno razdaljo in največjo gostoto oseb na površino.