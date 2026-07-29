Na ustavno sodišče: zahteva za veri prilagojeno šolsko prehrano

Bi morale šole pri malicah in kosilih upoštevati tudi vero otrok? To predlaga zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti šolske prehrane. Predvsem desni del politike je do predloga kritičen, ker da je v nasprotju z večinsko katoliško vero. Kaj pa pravijo v slovenski islamski skupnosti? In kako je to urejeno drugod po Evropi?