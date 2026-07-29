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Slovenija

Na ustavno sodišče: zahteva za veri prilagojeno šolsko prehrano

Ljubljana, 29. 07. 2026 19.49 pred 1 uro 1 min branja 90

Avtor:
Rene Markič
Šolska prehrana

Bi morale šole pri malicah in kosilih upoštevati tudi vero otrok? To predlaga zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti šolske prehrane. Predvsem desni del politike je do predloga kritičen, ker da je v nasprotju z večinsko katoliško vero. Kaj pa pravijo v slovenski islamski skupnosti? In kako je to urejeno drugod po Evropi?

šolska prehrana ustavno sodišče enakost verske manjšine Miha Lobnik

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KOMENTARJI90

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štajerc65
29. 07. 2026 21.09
Moj vnuk v prihodnosti očitno ne bo pel slovenskih pesmi. Kaj praviš Janez?
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0 0
Vera in Bog
29. 07. 2026 21.08
Grimslja so zabrisali iz stranke in pazi to, niti z besedo se ni ošvrknil v svojega predsednika. Kakšna laž je ta sds !
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0 0
štajerc65
29. 07. 2026 21.07
Kam mi plujemmo? vse več pri nas je hidzabov pa burk, pa burkinijev in zdaj se prilagojena hrana v šolah???A kdo nas Slovence vpraša kako živimo zdaj pod vlado JJ?
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0 0
simon32
29. 07. 2026 21.06
Prišleki se bo morali nam prilagajat. Še posebej jug, pridejo v Slovenijo pa delajo red. Če komu ne pašejo naše navade pa naj spoka od kod se je vzel.
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+1
1 0
Letnik 1964
29. 07. 2026 21.06
a ni pri nas tako da sta vera in država ločena, torej šole so državne in z vero nimajo nič... verniki in tudi vegani itd pa naj se znajdejo po svoje...
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+2
2 0
Vakalunga
29. 07. 2026 21.06
Mi zahtevamo enakost pri gradnji vsi ali nobeden na črno, vsi ali nobeden na tuji zemlji in vsi ali nobeden za gradbeno dovoljenje, komunalni prispevek in ostalo..
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+0
1 1
miror2012
29. 07. 2026 21.05
Vnuka sta vegetarjanca. V šoli pač pojesta kar lahko. Nikdar niso starši zahtevali, da jima spremenijo prehrano. Najbolje, da ukinejo šolske malice in naj nosijo s sabo kar pač jejo.
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+2
2 0
yss
29. 07. 2026 21.03
Mislim, da ne bo treba o tem niti odločati, ker nas bodo klimatske razmere prisilile, da bomo pojedli, karkoli bo zraslo. Žal se tega premalo zavedamo.
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+0
1 1
Vera in Bog
29. 07. 2026 21.02
V Nemčiji bo Alica naredila red, tukaj ga bo moral pa nekdo drug, sds je poden.
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-2
2 4
Vakalunga
29. 07. 2026 21.02
Pa smo tam ...sami uničevalci SLO identitete..
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+5
5 0
Vera in Bog
29. 07. 2026 21.00
Goloba vprašajte, on ima doma vse menije za vsakega nekaj !
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+3
3 0
štajerc65
29. 07. 2026 21.00
Grem se jaz preselit v islamsko državo. Pridobim bivališče nato pa zehtevam svinjska rebrca. Ne vidim nikogar ki mi bo prišel nasproti da mi jih pripravi. Zakaj se mi v Sloveniji vedno prilagajamo prislekom???
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+8
8 0
zelen
29. 07. 2026 21.03
zato ker se moramo taka je politika te države
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0 0
Racional-ec
29. 07. 2026 21.06
Pa sej loh vsak jé kar zeli, kaj pa vegeterjanci, vegani…pac zakaj bi to mene motilo. To je sam neko izpostavljanje in 5 min slave posameznih.
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0 0
Volodimir Z.
29. 07. 2026 21.00
Pa sem mislil da je Slovenija sekularna država..
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+4
4 0
bububu123
29. 07. 2026 21.00
NE!!! Tu naša kultura, naj se prilagodijo naši kulturi!! Mene samo zanima ta pametnajkovič, ki si je to izmislil, pridem k njemu domov, hodim obut po stanovanju, delam kar njemu najmanj paše!! pač taka je kultura nekje... zakaj pa ne pri njem doma...
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+5
5 0
Naiskreni
29. 07. 2026 21.00
remigracija, iz dzamije pa vodni park naredit, problem resen. 🤷
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+6
6 0
Vera in Bog
29. 07. 2026 20.59
Desnica kje si ???
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+4
4 0
Prodanekure
29. 07. 2026 21.00
V Sloveniji ni prave desne stranke, ki bi mela jajca
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+1
3 2
Vera in Bog
29. 07. 2026 21.03
A ni sds desna buahahaga
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-2
0 2
DasaizDalasa
29. 07. 2026 20.58
Mladina polovice ne poje, pa ne zaradi vere, zaradi razvajenosti se mi zdi. To je samo propaganda nekaterih! Če noče “samo” svinjine je to malenkost, alkohola pa upam, da ni v šolskih malicah.
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+1
1 0
JazAliTi
29. 07. 2026 20.57
Sem proti temu, da se nekaj ne sme jesti, piti... ali streči v kuhinji. Vsaka ljubezen, tudi ljubezen do vere nekaj stane, pa naj si plačajo to svoje...
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+4
4 0
JazAliTi
29. 07. 2026 21.00
Jaz ne bom 100%.
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+2
2 0
JazAliTi
29. 07. 2026 21.00
Preveč jih razvajamo.
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+3
3 0
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