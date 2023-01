Na vadiščih in streliščih Slovenske vojske nove oblike ekološke sanacije

Streljanje s pehotnim orožjem na zunanjih vadbiščih, streliščih in poligonih predstavlja glavni dejavnik onesnaženja, še posebej tal, vodovja in rastlinja, saj lahko strupeni elementi iz fragmentov krogel prehajajo v tla in se od tam izpirajo v podtalnico ali prehajajo v rastline. Za preprečitev nadaljnjega širjenja onesnaževanja v okolje je zato nujno potrebna sanacija, opozarjajo v Slovenski vojski. Tega se bodo s pomočjo nove tehnologije lotili v sklopu 180.000 evrov vrednega projekta remediacije, ki ga financirata Mors in Javna agencija za raziskovalno dejavnost.

Onesnaženost tal, ki je posledica vojaške dejavnosti, predstavlja enega izmed ekoloških problemov, ki ga srečujemo v državah vsega sveta. Tla na vojaških streliščih so onesnažena s strupenimi kovinami, predvsem s svincem in z bakrom, polkovinami – predvsem z antimonom ter pogosto hkrati tudi z organskimi onesnažili, kot so goriva in mineralna olja. V Sloveniji je več onesnaženih območij, med katerimi Slovenska vojska upravlja deset zunanjih vadbišč, strelišč in poligonov, ki so razpršeni po vsej državi. Streljanje s pehotnim orožjem pri tem predstavlja glavni dejavnik onesnaženja, še posebej tal, vodovja in rastlinja, saj lahko strupeni elementi iz fragmentov krogel prehajajo v tla in se od tam izpirajo v podtalnico ali prehajajo v rastline. Za preprečitev nadaljnjega širjenja onesnaževanja v okolje je zato nujno potrebna sanacija, opozarjajo v Slovenski vojski.

icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right

"Tla zaradi svoje počasne obnove veljajo za neobnovljive vire. Odkop, odvoz in nadomestitev onesnaženih tal, ki so še vedno prevladujoči način sanacije onesnaženja, so z vidika trajnosti nesprejemljivi, zato je razvoj novih, stroškovno-učinkovitih, okolju in tlom prijaznih tehnologij za odstranjevanje onesnažil iz tal nujno potreben," so zapisali. Da bi ta cilj dosegli, ministrstvo za obrambo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost financirata projekt Remediacija s strupenimi kovinami in metaloidi ter organskimi onesnažili onesnaženih tal na modelnem vojaškem strelišču – demonstracija in priporočila za nadaljnje ukrepe.

V Slovenski vojski se zavedamo pomena, ki ga ima ohranjanje okolja in naravnih bogastev za obstoj ter kakovost življenja prihodnjih generacij. Negativni vplivi vojaške rabe na okolje so za Slovensko vojsko predvsem izhodišče za zmanjševanje vplivov načrtovanih dejavnosti in prispevek k varovanju narave ter posledično k zmanjševanju okoljskih groženj.