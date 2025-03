Na varno, pod zemljo!

Med bloki v Kranju, sredi igrišča, na katerem vsak dan odmeva nedolžen otroški smeh, stoji vhod v zaklonišče, katerega zunanje stene, porisane z grafiti, pričajo o tem, da že več desetletij ni bilo v uporabi. Za modrimi vrati, ki so sicer vedno zaklenjena, stopnišče vodi v podzemne prostore, ki so bili med vojno leta 1991 namenjeni zaklanjanju. Pogled na železne postelje, prazne cisterne za vodo in hišni red na stenah daje občutek tesnobe. In vzbuja enako željo pri vseh – da vrat v takšen namen ne bo treba nikoli več odpreti.

Zaklonišča v Sloveniji so bila nazadnje uporabljena med osamosvojitveno vojno leta 1991 in več kot tri desetletja se o njih ni kaj dosti razmišljalo in govorilo. Zdaj, v teh negotovih časih, ko vojna divja na evropskih tleh in so pozivi k oboroževanju držav vse glasnejši, pa se je marsikdo – bodisi iz strahu ali pa zgolj boljšega občutka – pozanimal, kje se nahaja najbližje zaklonišče. In tako so v Kranju na pobudo in željo številnih občanov za javnost odprli vrata osmih zaklonišč. Občani in občanke so si med 9. in 11. uro lahko ogledali notranjost osmih zaklonišč, v katera sicer ne morejo kar tako vstopiti. "Mislim, da je to povezano z grožnjo vojaških spopadov blizu Slovenije. Pobuda je prišla iz različnih krajevnih skupnosti, kar pomeni, da se ljudje zavedajo te nevarnosti in bi radi poskrbeli za svojo varnost," je pojasnil kranjski župan Matjaž Rakovec. Opomnil je, da zaklonišča niso narejena samo za vojne razmere, pač pa tudi v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob dogodkih, ki bi lahko drugače ogrozili prebivalstvo. "A dejstvo je, da ta potreba občanov večinoma izhaja zaradi vojne, ki se dogaja na pragu Evrope."

Župan Matjaž Rakovec je pojasnil, da ima Kranj 42 zaklonišč s kapaciteto 8300 postelj. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zaklonišče na Trgu Rivoli lahko sprejme 200 ljudi Pojasnil je, da ima Kranj 42 zaklonišč s kapaciteto 8300 postelj, kar predstavlja približno 15 odstotkov prebivalstva. Mi smo si ogledali zaklonišče na Trgu Rivoli, ki stoji sredi otroškega igrišča. Njegove betonske stene so počečkane z grafiti. Za modrimi vrati, ki so sicer vedno zaklenjena, je stopnišče, ki vodi nekaj metrov pod zemljo. Prostori so osvetljeni, v bivalnem delu bi zavetje našlo okoli 200 ljudi. Tam je železno ogrodje zasilnih postelj brez odej in vzmetnic, pa plastične kante za odpadke, poseben prostor s praznimi cisternami za vodo in zaboji za hrano ter strojnica. Stranišča so ločena, a zelo preprosta – plastični koši za smeti s polivinilasto vrečko.

Obiskali smo zaklonišče na Trgu Rivoli v Kranju. icon-picture-layer-2 1 / 16

Na stenah visi hišni red: Prepovedano je samovoljno uporabljati zakloniščne naprave. Prepovedano je zapustiti zaklonišče brez ukaza poveljnika. Prepovedano je zapuščati bivalni prostor, razen z dovoljenjem reditelja. Prepovedano je v zaklonišče voditi domače živali. Prepovedano je odmetavanje odpadkov izven za to določenih prostorov. Prepovedano je vnašati alkoholne pijače in vnetljive snovi, pa tudi kajenje in povzročanje odvečnega hrupa.

Hišni red v enem od kranjskih zaklonišč icon-picture-layer-2 1 / 2

Občina zaklonišča redno čisti in vzdržuje, Domplan ne 31 zaklonišč je v lasti Mestne občine Kranj, 10 pa je zasebnih – lastniki so predvsem nekdanje ali še delujoče tovarne, tudi dijaški dom. "Mi upravljamo z 10 zaklonišči, za vsa imamo uporabno dovoljenje in jih pregledujemo in čistimo enkrat na leto. To pomeni, da enkrat na leto pride nekdo iz našega Oddelka za zaščito in reševanje MOK ter preveri vse gabarite, ključavnice, vrata, če tesnijo, če so postelje izpravne, če delajo vsi alarmi, dovod zraka ... Za ostala zaklonišča skrbi upravnik – Domplan, kjer pa smo ugotovili, da so v slabšem stanju in smo z njimi že vzpostavili kontakt, da to uredijo," je še povedal Rakovec. Opozoril je tudi na razliko med zaklonišči in zaklonilniki. Zaklonišča in zaklonilniki se ločijo po obsegu zaščite, ki jo omogočajo. Zaklonišče nudi precej višjo stopnjo zaščite. Zaklonilnik mora imeti tako stopnjo zaščite, da vzdrži težo ruševin objekta nad oziroma ob njem. Prostori zaklonilnika morajo biti opremljeni tako, da v njem lahko do največ 50 ljudi biva neprekinjeno 12 ur.

V soboto med 9. in 11. uro so bila odprta vrata zaklonišč v Seljakovem naselju v Krajevni skupnosti (KS) Stražišče, na območju garaže B (Ulici Lojzeta Hrovata in Tuga Vidmarja ter del Ulice Juleta Gabrovška) in garaže C (Ulice Jaka Platiše, Tuga Vidmarja in Rudija Papeža) v KS Bratov Smuk, na Trgu Rivoli in Trgu Prešernovih brigad v KS Primskovo, v KS Orehek-Drulovka v bližini živilske trgovine na Drulovki, na letnem bazenu v Športnem parku Stanka Mlakarja v KS Vodovodni stolp in na Stari Savi v KS Center.

Pri zakloniščih pa ločimo dva tipa. Tako imenovano zaklonišče dopolnilne zaščite mora vzdržati do 50 kPa nadtlaka in mora nuditi zaščito do 50 ljudem za 24 ur. Zaklonišče osnovne zaščite pa mora nuditi zaščito od 50 do 100 kPa nadtlaka in nuditi prostor do 300 ljudem (ali več), in sicer za neprekinjeno sedemdnevno bivanje. V Kranju je tako 31 zaklonišč in 11 zaklonilnikov. Največje zaklonišče je Stara Sava, možnosti tudi Rovi pod Kranjem Največje kranjsko zaklonišče, ki bi lahko sprejelo 400 ljudi, je Stara Sava Kranj v bližini naslova Gregorčičeva ulica 8. Drugo največje zaklonišče s kapaciteto 300 je na kranjskem stadionu. Med zaklonilnike na primer spadajo Rovi pod starim Kranjem, ki so jih prav za te potrebe zgradili med drugo svetovno vojno. Pot skozi njih je dolga 1300 metrov in vodi skozi kranjsko konglomeratno skalo. So obnovljeni in opremljeni kot turistični produkt, a bi bili, če bi bila za to potreba, na voljo občanom. Vsa zaklonišča bi se lahko – če bi bilo to potrebno – vzpostavila v 24 urah, zagotavlja župan, ki je povedal še, da že pripravljajo strategijo za vzdrževanje in aktivacijo zaklonišč.

Poseben prostor za hrano in vodo FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Več kot 5000 udeležencev čistilne akcije Sočasno z dnevom odprtih vrat zaklonišč so v Mestni občini Kranj v sodelovanju z Zvezo tabornikov občine Kranj in Komunalo Kranj izvedli tradicionalno, že 24. čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kran' ni več usran. Ker so na ogled zaklonišč prišle skupine otrok, pripravljene, da zavihajo rokave, si nadanejo rokavice in se lotijo čiščenja, jih je Rakovec spodbudil z besedami, da pri tej akciji ne gre samo za čiščenje, pač pa se moramo poglobiti v naš odnos do narave. "Kot pravi Lučka Kajfež Bogataj – reprize nimamo, še enega takega planeta ni, zato se moramo maksimalno potruditi za to, da čuvamo našo naravo!" Uvod v dvodnevno čistilno akcijo so že v petek začele kranjske šole in vrtci, v soboto pa je na širšem območju MOK skupno čistilo okoli 5500 ljudi. Poleg organizatorjev, Zveze tabornikov občine Kranj (vsi štirje kranjski taborniški rodovi), so sodelovale še vse enote Civilne zaščite MOK, 17 krajevnih skupnosti, prostovoljna gasilska in druga društva, lovske družine ter druge skupine in posamezniki. V letošnji čistilni akciji je tako sodelovalo 75 različnih skupin, zbrali pa so 22.580 kilogramov odpadkov.

Čistilna akcija v Kranju FOTO: Bobo icon-expand