Na več postajah junijski rekordi, vročinski val se nadaljuje

V nedeljo se je skoraj povsod po državi segrelo še za kakšno stopinjo več kot v soboto. Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso izmeril junijske rekorde na več postajah, in sicer:

Zaradi velike toplotne obremenitve je do vključno srede za polovico države izdano najvišje, rdeče opozorilo. Najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih.

Tudi vstop v nov teden bo zelo vroč. Po napovedih Arsa bo današnja najvišja dnevna temperatura od 32 do 36 stopinj, še topleje bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 38 stopinj.

V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.

Neurje.si svari, da bo prehod hladne fronte spremljalo izrazito burno vremensko dogajanje.

Trenutno je še prezgodaj za natančno določitev območij z največjo nevarnostjo, saj bo razvoj neviht v veliki meri odvisen od natančne postavitve hladne fronte in območja začetne konvekcije. Eden od možnih scenarijev predvideva razvoj prvih močnejših neviht nad Avstrijo, ki bi se nato pomikale proti Sloveniji. Ni pa izključeno, da se bo ob nekoliko južnejši iniciaciji konvekcije razvoj neviht pričel že nad našo državo.

Ne glede na natančno lokacijo razvoja pa trenutni meteorološki modeli nakazujejo, da se lahko v popoldanskem in večernem času ob ugodni sinoptični situaciji ter izrazitem vertikalnem striženju vetra razvijejo močni nevihtni sistemi, tudi supercelične nevihte, ki bodo lahko zajele večji del Slovenije.

V četrtek se bo nato od severa zjasnilo. Vročina bo popustila.