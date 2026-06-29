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Slovenija

Na več postajah junijski rekordi, vročinski val se nadaljuje

Ljubljana, 29. 06. 2026 07.45 pred 37 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Skok v morje

Po zelo vročem koncu tedna se bo vročinski val nadaljeval tudi v novem tednu oz. vsaj do srede, ko naj bi poletno vročino prekinile močnejše nevihte. V nedeljo je bilo najbolj vroče na Primorskem – najvišjo temperaturo, 37,5 stopinje Celzija, je Arso izmeril v Podnanosu. Zelo vroče, ponekod tudi rekordno za mesec junij, je bilo v večjih mestih osrednje Slovenije.

V nedeljo se je skoraj povsod po državi segrelo še za kakšno stopinjo več kot v soboto. Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso izmeril junijske rekorde na več postajah, in sicer:

- Litija 37,1 stopinje (prej 35,4 stopinje 27. junij 2026)

- Ljubljana - Bežigrad 36,9 stopinje (prej 36,8 stopinje 27. junij 2019)

- Škocjan (Divača) 36,5 stopinje (prej 36,0 stopinje 28. junij 2022)

- Osilnica 36,5 stopinje (prej 36,4 stopinje 27. junij 2019)

- Godnje 36,3 stopinje (prej 36,1 stopinje 27. junija 2026)

- Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 34,7 stopinje (prej 34,3 stopinje 11. junij 2003)

- Postojna 34,3 stopinje (prej 34,0 stopinje 27. junij 2019)

- Tatre 33,0 stopinje (prej 32,9 stopinje 28. junij 2022)

- Trojane - Limovce 32,5 stopinje (prej 31,4 stopinje 26. junij 2025)

- Otlica 30,7 stopinje (prej 30,2 stopinje 27. junij 2026)

Vroč začetek tedna

Tudi vstop v nov teden bo zelo vroč. Po napovedih Arsa bo današnja najvišja dnevna temperatura od 32 do 36 stopinj, še topleje bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 38 stopinj.

Zaradi velike toplotne obremenitve je do vključno srede za polovico države izdano najvišje, rdeče opozorilo. Najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih.

Poletna vročina
Poletna vročina
FOTO: Bobo

Obeti

V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.

Neurje.si svari, da bo prehod hladne fronte spremljalo izrazito burno vremensko dogajanje.

Trenutno je še prezgodaj za natančno določitev območij z največjo nevarnostjo, saj bo razvoj neviht v veliki meri odvisen od natančne postavitve hladne fronte in območja začetne konvekcije. Eden od možnih scenarijev predvideva razvoj prvih močnejših neviht nad Avstrijo, ki bi se nato pomikale proti Sloveniji. Ni pa izključeno, da se bo ob nekoliko južnejši iniciaciji konvekcije razvoj neviht pričel že nad našo državo.

Ne glede na natančno lokacijo razvoja pa trenutni meteorološki modeli nakazujejo, da se lahko v popoldanskem in večernem času ob ugodni sinoptični situaciji ter izrazitem vertikalnem striženju vetra razvijejo močni nevihtni sistemi, tudi supercelične nevihte, ki bodo lahko zajele večji del Slovenije.

V četrtek se bo nato od severa zjasnilo. Vročina bo popustila.

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KOMENTARJI4

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vvvilice
29. 06. 2026 08.15
Ja, to je stvar meritev, zaradi več asfalta in betona teranj zelenih površin, so temperature za del stopinje ali stopinjo, dve višje, kot je že zapisal spodaj v prejšnjem komentraju. Sem se sam prepričal, ko smo v atriju namesti 20 m2 trave polozili betonske tlakovce, je sedaj precej topleje. Tako da, meritve so realno pokazale, da ni nekih resnih razlik prej in zdaj.
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0 0
Hudi časi
29. 06. 2026 08.20
Meritve se ne izvajajo na betonu ali asfaltu. Tudi ne na soncu. Če merite v naravi, so rezultati popolnoma primerljivi.
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0 0
Razmetana
29. 06. 2026 08.13
Hvala Boscarolu za vsa drevesa v Ajdovščini, bodo prišla še kako prav. Smo pa včeraj za hišo na severni strani izmerili 39.6, tako da se imamo super tropsko. Eno uro nazaj pa je bilo že 28, niti prezračit ne moreš.
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+1
1 0
MAGAvojc
29. 06. 2026 08.08
Ne pove pa noben da so mesta v zadnjem letu dodatno pozidana, več betona pomeni dvig temp. Lep primer ruski car, prej je bil tam park sedaj stoji gomilo blokov, enako. Za Bežigradom, tako da dvig temp. V mestih ni organski relacanten je podatek recimo iz barja ki se ni pozidan
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