Na več smučiščih po svetu priredili spust po belih strminah v spomin na Marka Grilca

Njegovi najbližji so se z njim v mislih spustili po strminah na Voglu, spuste njemu v čast pa so prijatelji in športni kolegi uprizorili tudi na več smučiščih po svetu.

Njegov brat Luka Grilc je medtem na svojem profilu na družbenem omrežju pojasnil okoliščine tragedije. Svojce namreč boli, ker javnost zmotno misli, da je Marko Grilc umrl, ker ni nosil čelade. Njegov brat je tako zapisal, da ga v tem primeru čelada ne bi rešila, saj je padel med izjemno počasnim ogledom proge pred snemanjem filma.