Čeprav snega ni več, naši zimski športniki in športnice nikakor ne počivajo. Še preden pa se spet vrnejo na garaške treninge, so se na Večeru šampionov po dveh letih premora zopet podružili, nazdravili in si še enkrat zaploskali za vse uspehe minule sezone. In dokazali, da so suvereni - ne le na belih strminah, tudi v visokih petah in kravatah.

