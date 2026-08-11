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Slovenija

Na Velenjskem jezeru zaznali cianobakterije

Velenje/Ljubljana, 11. 08. 2026 13.26 pred 2 urama 2 min branja 18

Avtor:
STA Ne.M.
Velenjska plaža ob Velenjskem jezeru

Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih.

Na velenjski občini obiskovalcem jezera še svetujejo, naj priporočila upoštevajo in se na delih jezera, kjer opazijo zelene gošče, izogibajo stiku z vodo. Stanje bodo pristojne službe še naprej spremljale in javnost ob morebitnih novih priporočilih sproti obveščale.

Ob tem so na občini poudarili, da redno spremljajo kakovost vode na območju Velenjske plaže. Zadnja analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je pokazala ustrezne rezultate spremljanih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov. Med drugim preverjajo prisotnost bakterij E. coli in intestinalnih enterokokov, pa tudi temperaturo vode, pH, vsebnost in nasičenost s kisikom ter prosojnost.

Vendar ta monitoring ne vključuje preverjanja prisotnosti cianobakterij in njihovih toksinov, zato ustrezni rezultati rednih meritev vode za kopanje ne pomenijo, da cianobakterij v jezeru ni.

Velenjska plaža
Velenjska plaža
FOTO: Luka Kotnik

Cianobakterije se lahko ob visokih temperaturah, močnem sončnem obsevanju in drugih ugodnih razmerah hitro namnožijo ter tvorijo vidne zelene gošče oziroma cvetenje. Nekatere vrste proizvajajo toksine, ki lahko povzročijo draženje kože in sluznic, ob zaužitju ali vdihavanju vode oziroma aerosola pa tudi druge zdravstvene težave.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kopalcem svetuje, naj se izogibajo območjem z vidnimi kopičenji alg oziroma cianobakterij v vodi, na obali ali sedimentu ter naj ne sedajo na posušene alge na obrežju. Prav tako naj se ne zadržujejo na območjih, kjer veter raznaša posušen material alg ali cianobakterij.

Pri vodnih športih, kot sta jadranje in deskanje, priporočajo čim manj neposrednega stika s cvetenjem ter uporabo ustreznih zaščitnih oblačil. Po stiku z onesnaženo vodo se je treba temeljito oprhati ter oprati in posušiti oblačila in opremo. Ob pojavu zdravstvenih težav po izpostavljenosti naj kopalci poiščejo zdravniško pomoč.

Na NIJZ ob tem priporočajo kopanje predvsem na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, kjer se kakovost vode redno spremlja v okviru državnega monitoringa.

velenje jezero cianobakterije onesnaženje

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KOMENTARJI18

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wsharky
11. 08. 2026 15.21
saj Ljubljanica je tudi primerna za kopanje je obljubil gazda Zoki
Odgovori
+0
1 1
Komentator aligator
11. 08. 2026 15.03
Darujem 5 za klor
Odgovori
0 0
zani10
11. 08. 2026 15.03
Bakterije so ze ves cas, samo umetno in na silo promovirajo to jezero ko so odpadn koln notr stresali vec let, sedaj pa imajo lokale sini obcinarjev in je bilo vec let vse lazno vse v najlepsem redu, do danes ko je ze tako kriticno , da ne morejo vec skrivati…
Odgovori
+2
4 2
Heprk
11. 08. 2026 15.06
30.let se kopam z ostalimi tisocimi kopalci pa nikol nisem mel nobenih tezav.
Odgovori
-2
1 3
Protoc
11. 08. 2026 14.15
Veseli zahod ste poselili, ki so radi v čistoči kot mi
Odgovori
-3
0 3
suleol
11. 08. 2026 14.11
kdaj se bo pa jezero podpec preverili
Odgovori
+1
1 0
suleol
11. 08. 2026 14.11
o
Odgovori
0 0
Slash
11. 08. 2026 14.09
O moj Bog, groza!!!
Odgovori
+2
3 1
Vakalunga
11. 08. 2026 14.05
Velenjsko JEZERO, tako imenovano ( PLEVELOVO ) je največje smetišče pardon odlagališče odpadkov Šaleške doline IN OKOLICE. Notri so desetletja vozili vse odpadke komunale, gradbene, usnjarne Šoštanj, Gorenja premogovnika in vse kar je bilo za na ( SMETIŠČE ) da o milijonih ton radioaktivnega pepela, pokopališča Škale, kosti, kadavrov ne govorimo..))
Odgovori
+5
8 3
Žmavc
11. 08. 2026 14.56
Zato je voda vedno tako topla.
Odgovori
+4
4 0
B00m
11. 08. 2026 15.46
odlični pogoji za bakterijo, boljše skoraj ne gre...
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 14.00
je reku janšari damo se kupaj pa boš vidu
Odgovori
-4
3 7
Žmavc
11. 08. 2026 13.51
Hej, hej, heeeej! Pazi, v jezeru so cianobakterije! "Molim? Šta kažeš?" Eh, nič, nič... Ti se kar kopaj.
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+7
9 2
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