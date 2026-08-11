Na Velenjskem jezeru zaznali cianobakterije

Na velenjski občini obiskovalcem jezera še svetujejo, naj priporočila upoštevajo in se na delih jezera, kjer opazijo zelene gošče, izogibajo stiku z vodo. Stanje bodo pristojne službe še naprej spremljale in javnost ob morebitnih novih priporočilih sproti obveščale.

Ob tem so na občini poudarili, da redno spremljajo kakovost vode na območju Velenjske plaže. Zadnja analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je pokazala ustrezne rezultate spremljanih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov. Med drugim preverjajo prisotnost bakterij E. coli in intestinalnih enterokokov, pa tudi temperaturo vode, pH, vsebnost in nasičenost s kisikom ter prosojnost.

Vendar ta monitoring ne vključuje preverjanja prisotnosti cianobakterij in njihovih toksinov, zato ustrezni rezultati rednih meritev vode za kopanje ne pomenijo, da cianobakterij v jezeru ni.