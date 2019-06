Na veleposlaništvu ZDA v Sloveniji z novo odpravnico poslov

Susan K. Falatko je bila pred prihodom v Slovenijo od leta 2017 na State Departmentu direktorica urada, ki je pristojen za Zahodni Balkan. Med letoma 2013 in 2016 je službovala na ameriškem veleposlaništvu na Mavriciju in Sejšelih kot namestnica vodje misije.

Službovala je tudi na ameriških diplomatskih misijah v Sarajevu v Bosni in Hercegovini (2006–2009), Havani na Kubi (2001–2003) in Bamaku v Maliju (1999–2001) kot ekonomska svetovalka, v Kigaliju v Ruandi kot vodja oddelka za odnose z javnostmi in na ameriški misiji pri Združenih narodih v Ženevi, so sporočili z ameriškega veleposlaništva.

"Čeprav sem doslej že službovala v Evropi in se že več let ukvarjam z regionalnimi zadevami, mi življenje in delo v Sloveniji ponujata nove priložnosti, in veselim se, da bom v prihodnjih letih nadaljevala krepitev naših razvejanih dvostranskih odnosov,"je ob prihodu v Slovenijo poudarila Falatkova.

Kot je dodala, ji je v čast, da bo na čelu izjemne ekipe veleposlaništva v Ljubljani. "Z družino upamo, da bomo lahko v prihodnjih letih odkrili čim več lepot Slovenije," je dodala.

Falatkova, ki prihaja iz Chicaga, je leta 1990 diplomirala iz psihologije na Univerzi v Iowi, leta 1997 magistrirala iz mednarodnih odnosov na Univerzi Georgea Washingtona, leta 2017 pa na Nacionalni obrambni univerzi (NDU). Preden se je pridružila State Departmentu, je poučevala angleščino v Tokiu, Bangkoku, Pragi in Washingtonu. Tekoče govori francosko in špansko.

ZDA v Sloveniji nima veleposlanika s polnimi pooblastili

Od lanskega poletja, ko je prejšnji ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent Hartleyzaključil svoj redni triletni mandat, ZDA v Sloveniji nimajo veleposlanika s polnimi pooblastili. Veleposlaništvo je do prihoda Falatkove vodil začasni odpravnik poslov Guatam Rana, ki je minuli konec tedna odšel na diplomatski položaj v Alžirijo.

Ameriški predsednikDonald Trump je sicer že junija lani na položaj nove veleposlanice v Sloveniji imenoval podjetnico in aktivistko za otroke in proti revščini Lyndo Blanchardiz zvezne države Alabama. O njeni nominaciji senat do konca zasedanja prejšnjega kongresa ni uspel glasovati. Bela hiša je nato januarja letos njeno kandidaturo poslala nazaj v senat, ki pa odločitve še ni sprejel.