Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pirhi, velikonočna šunka, hren, potica ... pri bogoslužju

Ljubljana, 04. 04. 2026 08.12 pred 24 dnevi 1 min branja 87

Avtor:
STA
Blagoslov velikonočnih košaric

Na veliko soboto pred praznikom velike noči se kristjani spominjajo mrtvega Jezusa v grobu, verniki pa na ta dan k blagoslovu odnesejo velikonočne jedi. Vrhunec dogajanja bo zvečer, ko bodo po katoliških cerkvah potekale velikonočne vigilije, na katerih bodo med drugim odraslim vernikom podeljevali zakramente.

V Katoliški cerkvi je velika sobota dan celodnevnega čaščenja Jezusa v grobu, kamor so ga simbolično prenesli na veliki petek, zato verniki na ta dan obiskujejo njegov simboličen grob. Zgodaj zjutraj duhovniki blagoslovijo velikonočni ogenj in vodo, s katerima nato verniki pokadijo in pokropijo domove.

Na veliko soboto v cerkvah, pred kapelami in na trgih potekajo blagoslovi velikonočnih jedi, med katerimi so najpogostejši kruh, pirhi, šunka in hren. Pri tem ima vsaka je tudi svojo simboliko. Kruh simbolizira božjo dobroto in človekovo delo, meso Jezusovo telo, pirhi Jezusove rane, hren pa žeblje.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem priporočajo, naj tudi med prazniki pri hrani ostanemo zmerni, med obroki pa naj popijmo dovolj vode. Vključimo naj tudi dovolj dnevne telesne dejavnosti.

Evangeličani na veliko soboto zakurijo velikonočni ogenj. Prav tako pripravijo jedi za nedeljski velikonočni zajtrk, vendar jih ne blagoslavljajo. Bogoslužja ob sobotah nimajo.

Vrhunec velike sobote bo zvečer, ko bodo po katoliških cerkvah potekale velikonočne vigilije. Pri tem bodo škofje in duhovniki katehumenom, ki so se pripravljali na zakramente, podeljevali krst, obhajilo in birmo.

Velikonočna vigilija v Baziliki svetega Petra v Vatikanu se bo začela ob 21. uri. Vodil jo bo papež Leon XIV.

velika noč verniki velikonočne jedi blagoslov
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI87

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
04. 04. 2026 20.18
V petek naj ne bi niti šnitke pršuta, v nedelo za se zadavit od preobilja.
Odgovori
+0
1 1
graf
04. 04. 2026 20.14
nisem vernik , a spoštujem stare ljudske običaje ! V naših koncih dečki na današnji dan še gobo nosijo od hiše do hiše ! Sam sicer nisem ljubitelj prekajenega mesa , kupim pa v pekarni Julija vsako leto za te praznike res dobro potico ! Ni sicer poceni a je vredna vsakega centa ...
Odgovori
+2
2 0
Soul
04. 04. 2026 19.34
Ne vem, kako nekaterih ni sram, da lahko prašičje stegno simbolizira Jezusovo telo. Zdi se, da se ljudje vedejo kot programi, izklopijo razum, vsa varovala in blaznost dobi podobo normalnega.
Odgovori
+0
1 1
kovanec
04. 04. 2026 18.25
Ko bodo božični in velikonočni prazniki spet vrednota in ne ekonomski trend jih bo spet spoštoval.
Odgovori
+5
5 0
franko žgavec
04. 04. 2026 17.05
bela pršut potico terostale dobrote pa pri miru pust
Odgovori
+3
3 0
odpisani zasedli vlado
04. 04. 2026 17.03
Tašča je nesla žegnat polno korpo v cerkev kjer je srečala Jezusa ta pa ji je pojedel skoraj vso meso in pirhe.
Odgovori
-6
3 9
Magnetek
04. 04. 2026 16.38
Veselo veliko noč vsem
Odgovori
+13
13 0
25.maj
04. 04. 2026 16.07
blagoslovljeno veliko noč tudi vsem anti teistom, pa zagrizenim revolucionarjem, pa vsem ljudem , ki niso dobr volje, odrešenik je vstal tudi za njih
Odgovori
+6
7 1
SDS_je_poden
04. 04. 2026 16.11
A ne vstaja vsako leto? 🤣
Odgovori
-3
4 7
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.26
Imejte ga doma in v cerkvi.... nam dajte končno mir.
Odgovori
-6
5 11
franko žgavec
04. 04. 2026 17.03
Bela potico šunko ter ostale velikonočne dobrote pa pri miru pust
Odgovori
+3
4 1
kovanec
04. 04. 2026 20.15
franček mi to čelo leto jemo ne samo enkrat na leto.
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
04. 04. 2026 15.08
Lep običaj. Podpiram to. Seveda prišleki ne poznajo tega običaja in se zgražajo. Oni raje "žegnajo" svoje ovce. Na poseben način. 🤦
Odgovori
+9
11 2
SDS_je_poden
04. 04. 2026 16.05
Mah...blesav običaj, bi prej rekel.
Odgovori
-4
3 7
Heprk
04. 04. 2026 15.00
Sektaski praznik
Odgovori
-9
4 13
StAnalitik
04. 04. 2026 15.41
Spokaj
Odgovori
+8
10 2
SDS_je_poden
04. 04. 2026 16.05
StAnal-itik se počuti močnega za tipkovnico. Kot vsak verski sektaš.
Odgovori
-9
0 9
blackwizard
04. 04. 2026 14.25
Sem desničar, cerkev ne maram in ne morem videt, ker deluje zlobno po levičarsko
Odgovori
-9
4 13
Koronavirusovec
04. 04. 2026 14.44
saj se ne hodi v cerkev zaradi cerkve ampak zaradi vere
Odgovori
+12
13 1
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.27
Samo voli se kot reče cerkvena komanda.
Odgovori
-5
0 5
Koronavirusovec
04. 04. 2026 14.16
zakaj ni velika sobota dela prost dan mi ni jasno
Odgovori
+4
6 2
Artechh
04. 04. 2026 14.20
nemci so bili ze vceraj doma
Odgovori
+6
6 0
elektroncek
04. 04. 2026 13.23
a tle pa ne bote blokiral komentarjev? pr clankih jenula ali kolačeve pa vedno blokirate tako kot bote verjetno tudi ta komentar
Odgovori
+11
14 3
aloevera
04. 04. 2026 12.24
Velikonočne jedi ter denar bi moralo pisati v naslovu.
Odgovori
-4
5 9
Rafael Kramar
04. 04. 2026 12.17
Perhe žegnat, odojka pa na palco...
Odgovori
-1
3 4
NeXadileC
04. 04. 2026 11.34
Kot marsikaj drugega, je tudi religija (verovanje, vera, vsaka), in cerkev en šolski razred v življenju, vendar ga je treba, tako kot vse druge, končati, prerasti, absolvirati, in iti naprej, sicer se zatakneš na eni stopnji, na enem mestu brezskrbnosti in prepuščenosti, in ponavljaš, in ponavljaš leta in leta isti razred, a vse je na dlani. Tega ne more niti papež, niti Jezus, ali kdorkoli drugi, iz drugih verstev, namesto tebe ali mene storiti. Kdo le bi te v nasprotno želel prepričati, kdo bi ti nasprotno želel podtakniti?
Odgovori
-11
3 14
Sirhakel7
04. 04. 2026 13.13
Vera in v kaj kdo veruje je osebna stvar vsakega posameznika in s tem ni nič narobe ! Tvoja trditev, da se je nekdo ki veruje v življenju zataknil velja samo za tiste ekstreme/fanatike, ki jim vera diktira življenje in ne lastni razum.
Odgovori
+16
17 1
presrani
04. 04. 2026 11.19
Sam praznikov ne bom praznoval dokler Robi ne setavi vlado.
Odgovori
-8
7 15
3320.
04. 04. 2026 10.30
Ne bomo, ker smo na šihtu.
Odgovori
-8
2 10
StAnalitik
04. 04. 2026 15.42
Kdor med tednom lenari,mora za viled delati
Odgovori
-4
1 5
Uporabnik1921539
04. 04. 2026 10.25
predlagam,sa vsi,ki si vam krscanski in s tem tradicionalni slovenski prazniki,tako zelo moteci,odidete v ponedeljek v sluzbo,med vikendom pa se izignite vsem blagislovljenim jedem.Ne potrebujete jih
Odgovori
+28
32 4
SDS_je_poden
04. 04. 2026 10.47
Ateisti tako ali tako ne damo nič na te vaše praznike. Ne se vžigat.
Odgovori
-26
8 34
Panter 63
04. 04. 2026 11.32
Ateist SDS, bozicnica pa ti odgovarja in jo s veseljem pospravila v žep. Zakaj jo ne daš nekomu? Onemu kateri verjame v Boga. Z protesta. To pa ne.
Odgovori
+10
18 8
matjan22
04. 04. 2026 12.15
Sem tako v službi jutri v ponedeljek se nič ne pozna če je en cerkveni praznik tudi ne jem teh dobrot dosti da si naredim 2 topla sendviča
Odgovori
-13
3 16
SDS_je_poden
04. 04. 2026 12.34
Panter 63 če ti razumeš božičnico, kot nekaj, danega od boga, potem te lahko razglasim za norega. Izplačilo se imenuje božičnica zato, ker je namenjena temu, da si zaposleni za praznike lahko privoščijo malo več. Lahko ga imenujemo tudi zimski regres.
Odgovori
-4
9 13
markan3
04. 04. 2026 12.41
@panter 63, ... komentar
Odgovori
-3
1 4
StAnalitik
04. 04. 2026 15.43
A je mami na dopustu in samo to znaš
Odgovori
+0
2 2
StAnalitik
04. 04. 2026 15.44
KATERE PRAZNIKE? Za BOŹIČ ali je božičnica za 1.maj
Odgovori
-1
2 3
96bimBo
04. 04. 2026 10.17
Uživam v velikonočni kulinariki.
Odgovori
+10
13 3
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677