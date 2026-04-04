Pirhi, velikonočna šunka, hren, potica ... pri bogoslužju

V Katoliški cerkvi je velika sobota dan celodnevnega čaščenja Jezusa v grobu, kamor so ga simbolično prenesli na veliki petek, zato verniki na ta dan obiskujejo njegov simboličen grob. Zgodaj zjutraj duhovniki blagoslovijo velikonočni ogenj in vodo, s katerima nato verniki pokadijo in pokropijo domove.

Blagoslov velikonočnih košaric Luka Kotnik

Na veliko soboto v cerkvah, pred kapelami in na trgih potekajo blagoslovi velikonočnih jedi, med katerimi so najpogostejši kruh, pirhi, šunka in hren. Pri tem ima vsaka je tudi svojo simboliko. Kruh simbolizira božjo dobroto in človekovo delo, meso Jezusovo telo, pirhi Jezusove rane, hren pa žeblje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem priporočajo, naj tudi med prazniki pri hrani ostanemo zmerni, med obroki pa naj popijmo dovolj vode. Vključimo naj tudi dovolj dnevne telesne dejavnosti.