Na videz nedolžno sedenje v mehkem pisarniškem stolu je lahko za naše zdravje pravo prekletstvo. 

… se je povečalo število delovnih mest, kjer delavci večino časa sedijo. V poklicni sferi so najbolj na udaru zagotovo zaposleni v pisarnah, šoferji in zaposleni v proizvodnji. Raziskave kažejo, da je v pisarni kar 82 % vsega dela v sedečem položaju (Inštitut za medicino in šport). Čeprav zdravstvena stroka priporoča, da se zaposleni vsake toliko časa razgibajo, vemo, da naporen delovnik v večini primerov tega na dopušča. Obstajajo številne rešitve , na katere mogoče sploh ne pomislimo, saj smo nenehno v stresu, vedno hitimo … Pozabimo pa na tisto najpomembnejše – svoje zdravje. Rešitev je povsem enostavna in dostopna, zaupamo pa vam jo v nadaljevanju.

Zaradi nepravilne drže upogibamo vratne mišice, hrbtenico in noge. Svojemu telesu ne nudimo dovolj opore in kaj kmalu se srečamo z mnogimi diagnozami, ki so posledica dolgotrajnega sedenja. Poleg vseh bolečin v vratu in hrbtenici ter občutka neprestane utrujenosti lahko posledice dolgotrajnega sedenja vodijo tudi v težave z inkontinenco. Znanstveniki ameriškega združenja za rakave bolezni so ugotovili, da so ženske, ki so izpostavljene daljšemu sedenju, kar v 10 % bolj dovzetne za rakave okužbe (Inštitut za medicino in šport). Ravno zato je izjemnega pomena, da pravočasno ukrepamo in spremenimo svoje življenje na boljše. Na srečo vseh nas so strokovnjaki s skupnimi močmi pripravili izjemen pripomoček, ki bo spremenil naš vsakdan.

Glavne prednosti blazine Comflife™ so v njeni strukturi . Blazina je metuljaste oblike in je polnjena s spominsko peno v kombinaciji z ortopedskim gelom, dodatno udobje pa nudi izbočena struktura pri trtici. Tehnologija »Coccyx« združuje tri najpomembnejše vidike pravilnega sedenja, ki jih brez uporabe blazine izjemno težko dosežemo. Metuljasta oblika blazine omogoča enakomerno razporeditev teže med sedenjem, izbočeni del pa še dodatno zmanjša pritisk na trtico, ki je največji izvor težav bolečin v hrbtenici. Svojo nalogo izjemno opravlja kombinacija spominske pene in ortopedskega gela, saj povečuje cirkulacijo krvi in zmanjša pritisk na hrbtenico.

In kaj je najboljše?

Prenosljivo ortopedsko blazino Comflife™ lahko uporablja vsa družina, primerna je za vse generacije, ki se srečujemo s prekomernim sedenjem. Primerna je tudi za ženske v času nosečnosti in po porodu, saj so ene izmed pogostih težav žensk v nosečnosti in po porodu ravno težave z bolečinami v predelu hrbtenice. Blazina vam bo nudila primerno oporo in udobje, tudi po večurnem sedenju.

Kje vse lahko uporabite blazino Comflife™?

Blazina vam lahko oporo in udobje nudi kjerkoli in kadarkoli, saj jo preprosto zložite in pospravite v torbo. Neudobne vožnje v službo ali šolo bodo tako z uporabo blazine Comflife™ postale preteklost. Blazina je idealna za vsakodnevna kratkotrajna potovanja, saj spominska pena vseskozi absorbira tresljaje, ki jih povzroča vožnja in se tako zmanjša pritisk na trtico, blazino pa lahko s seboj vzamete tudi na daljša potovanja. Sedeži na letališčih in letalih so znani po svoji neudobnosti, blazina Comflife™ pa vam bo pričarala povsem drugačno doživetje.

Blazino Comflife™ lahko uporabite tudi doma. Kuhinjski stoli so lahko po večletni uporabi precej neudobni. Blazino enostavno namestite in se prepustite udobnemu druženju z najbližjimi. Prav tako lahko blazino vzamete s seboj na svoj najljubši koncert ali nogometno tekmo. Blazina je lahko vaš zvesti spremljevalec tudi med šolskimi urami in predavanji na fakulteti, kjer velikokrat dlje časa sedimo na stolih, ki slabo vplivajo na stanje naše hrbtenice.

Enostavno zlaganje blazine in enostavno prenašanje vam omogočata, da vas lahko blazina spremlja povsod in vaši hrbtenici nudi enkratno oporo.