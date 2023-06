Na vidiku prvi letošnji vroči dnevi

Vreme v zadnjih tednih ne navdušuje. Zaradi nepredvidljivih ploh in neviht je namreč težko načrtovati aktivnosti na prostem za več ur naprej in tudi temperature se marsikomu ne zdijo še prav nič poletne, čeprav ne odstopajo veliko od dolgoletnega povprečja. V zadnjih letih nam je pogosto že prva polovica junija prinesla vročino, kar je glavni vzrok, da so letošnje temperature za marsikoga prenizke.

Tudi to, da v tem mesecu dežuje tako pogosto, ni nič nenavadnega. Kot kažejo podatki Agencije RS za okolje, smo v zadnjih 70 letih največ dni s padavinami v večjem delu Slovenije v povprečju beležili prav junija. Ozračje je namreč ravno v tem mesecu najbolj nestabilno, saj so dnevi najdaljši, sonce najmočnejše, v višinah pa se pogosto še zadržuje hladen in vlažen zrak. In ko sončni žarki čez dan ogrejejo spodnje plasti ozračja, se ustvari velik temperaturni kontrast med nižjimi in višjimi legami, ki je ključen za nastanek ploh in neviht.

Občutna otoplitev od nedelje naprej

V tem tednu bo ploh in neviht vendarle precej manj kot v preteklem tednu, ko so se razbesnela tudi krajevna neurja. Do vključno sobote večjih temperaturnih sprememb ne bo, nato pa se bo živo srebro začelo strmo dvigati, tako da bomo v koledarsko poletje, ki se začenja prihodnji teden, vstopili z občutno višjimi temperaturami, ki bodo marsikje dosegle in lahko tudi presegle 30 stopinj. Ponekod na Primorskem se je to letos že zgodilo, medtem ko drugod na prve tridesetice še čakamo.

Danes se bosta na nebu izmenjevali modrina in sivina. Slednje bo več na zahodu in severu Slovenije, kjer se bodo predvsem popoldne in zvečer razvile krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja, popoldne pa bo ob morju zapihal maestral. V večjem delu Slovenije bodo temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

Četrtek bomo začeli z bolj oblačnim vremenom, ponekod bo lahko padlo tudi nekaj kapelj dežja. Popoldne bodo sončna obdobja daljša, vendar bo tu in tam še nastalo nekaj ploh, morda tudi kakšna nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, ki bo večji del dneva šibka, zvečer pa se bo nekoliko okrepila.