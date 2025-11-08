Svetli način
Na vinorodnih območjih številna martinovanja, na cesti več Policije

Ljubljana, 08. 11. 2025 07.51 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , N.L.
Konec tedna bo v več krajih po Sloveniji namenjen martinovim prireditvam, na katerih se vinarji in vinogradniki veselijo časa, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Največje martinovanje se je v Mariboru začelo v petek, v prestolnici pa bodo martinovo danes obeležili z ljubljansko vinsko potjo.

Martinovanje v Ljubljani pred dvema letoma.
Martinovanje v Ljubljani pred dvema letoma. FOTO: Aljoša Kravanja

Martinovo pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu ter je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo od grozdja in vina, je to velik praznik.

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji različna društva in predvsem gostinci god Svetega Martina obeležujejo z organizacijo družabnih, etnoloških in športnih prireditev.

Na Štajerskem

Največ ljudi vsako leto privabi javno martinovanje v Mariboru. To v štajerski prestolnici poteka že 40 let, letošnje jubilejno pa bo trajalo pet dni. Od petka je vinsko-kulinarična ponudba na stojnicah na Koroški cesti, v nedeljo bo praznovanje potekalo v bližnjem Malečniku, osrednji dogodek pa bo torkovo veliko martinovanje na Trgu Leona Štuklja, ki se bo točno ob 11.11 začelo s tradicionalnim krstom mošta. Gre za eno od najbolj prepoznavnih in priljubljenih prireditev v štajerski prestolnici, na kateri se zbere tudi po 20.000 obiskovalcev.

Večje ali manjše prireditve bodo konec tedna zaznamovale tudi druge dele Slovenije. V Ormožu se je štiridnevno dogajanje prav tako začelo že v petek s tradicionalno martinovo tržnico, martinovanja pa bodo tudi v več drugih štajerskih krajih, med drugim v Lenartu, Slovenskih Konjicah, Slovenski Bistrici in Laškem.

Martinovanje v Mariboru 2024
Martinovanje v Mariboru 2024 FOTO: Aljoša Kravanja

V Ljubljani

V Ljubljani bodo martinovo danes znova obeležili z ljubljansko vinsko potjo. Ta bo potekala po Prešernovem trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici in Cankarjevem nabrežju, kjer se bo na stojnicah predstavilo več deset domačih in tujih vrhunskih vinarjev in kulinaričnih mojstrov.

Na Primorskem

Ob vinskem prazniku bodo dogodki tudi na Obali, ves konec tedna bo med drugim pestro v Marezigah. Na Primorskem velja omeniti še martinovanje na Krasu, ki se je začelo že sredi tedna. V Štanjelu, Sežani, Pliskovici in Dutovljah bodo povezali vinarsko tradicijo Krasa s kraško kulinariko, kulturo, športom in zabavo. Številne manjše prireditve bodo tudi na Vipavskem.

V Pomurju

V Pomurju bo eno večjih martinovanj danes v Gornji Radgoni. Martinovali bodo tudi v Ljutomeru, v Murski Soboti pa pripravljajo tradicionalni Martinov pohod.

Policisti ob martinovem tudi letos opozarjajo, da alkoholizirani ne smemo za volan. Policija v tem času znova izvaja poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. V primeru obiska praznovanj svetujejo sredstva javnega prevoza, taksije ali druge alternativne načine vračanja z zabav.

martinovanje Slovenija policija nadzor voznikov
