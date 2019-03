Dež je že prešel v sneg ponekod na Gorenjskem in Koroškem

Po napovedih našega hišnega prognostikaRoka Nosana se bodo najmočnejše padavine pojavljale v osrednji Sloveniji, na Notranjskem in Kočevskem, kjer se bo meja sneženja do zgodnjega popoldneva marsikje spustila do nižin.

Severno Slovenijo je namreč zajela hladna fronta in tam se je meja sneženja spustila do 500 metrov nadmorske višine. Hladna fronta se počasi pomika proti jugu. Dež je že prešel v sneg na zahodnem delu Gorenjske in ponekod na Koroškem.

Najobilnejše sneženje pričakujemo v pasu od zahodne Gorenjske prek Notranjske do Kočevske

Dopoldan se bo hladen zrak razširil nad vso Slovenijo. Najobilnejše sneženje pričakujemo v pasu od zahodne Gorenjske prek Notranjske do Kočevske, kjer bo do večera lahko zapadlo med pet in deset, nad 700 metrov nadmorske višine pa tudi okoli 20 centimetrov snega. Drugod po nižinah bo le deževalo ali pa se bosta izmenjevala dež in sneg. Snežilo bo tako predvsem nad 500 metri nadmorske višine, povsem po nižinah pa le ob močnejših padavinah. Še največ možnosti za kakšen centimeter snega imajo nižine osrednje in jugovzhodne Slovenije, snežne odeje tako ne pričakujemo.