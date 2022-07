Na višku motoristične sezone poostren nadzor motoristov in mopedistov

Na območju celotne države so do 25. julija obravnavali 550 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi in mopedisti. (slika je simbolična)

Na območju PU Ljubljana so do julija obravnavali približno 120 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki motornih koles in motoristi. Izmed teh udeležencev je bilo več kot deset udeležencev huje poškodovanih in več kot 80 lažje. "Iz tega lahko potegnemo zaključek, da je večina udeležencev v prometnih nesrečah z motornimi kolesi poškodovanih," je dejal načelnik ljubljanske postaje prometne policije Zoran Obrez.

Na območju celotne države pa so do 25. julija obravnavali 550 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi in mopedisti. V teh prometnih nesrečah je umrlo devet udeležencev, približno 100 je bilo huje poškodovanih in preko 300 lažje poškodovanih.

V primerjavi z lanskim letom stanje v prometu slabše

Na območju PU Ljubljana so obravnavali 500 nesreč in zabeležili 13 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 11. Letos smrtnih žrtev med motoristi niso obravnavali, v enakem obdobju lani pa so jih zabeležili šest. Je pa glede na lani bistveno več udeležencev tudi ob vikendih, ker se turisti odpravljajo na dopust, kar pomeni posledično tudi več prometnih nesreč, je opozoril Obrez.

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so neprilagojena hitrost, neustrezna stran in smer vožnje, neupoštevanje prednosti v križiščih, v veliko primerih je kot sekundarni vzrok prisoten tudi alkohol. "Vozniki enoslednih vozil se poslužujejo tudi mobilnih telefonov med vožnjo, s čimer posledično zmanjšujejo ravnotežje pri vožnji in svojo pozornost," je pojasnil Obrez.