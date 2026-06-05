Na vladi je ni več, palestinska zastava zdaj plapola s predsedniške palače

"Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu," je predsednica Nataša Pirc Musar pojasnila, zakaj se je odločila zastavo, ki je takoj po izvolitvi vlade Janeza Janše izginila z vladne stavbe, izobesiti na pročelju predsedniške palače.

Tam bo ostala en teden, potem pa bo, "kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad," stala v notranjih prostorih. Predsednica ob tem poudarja, da ima palestinska zastava mnogo pomenov. "Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva – za vse."