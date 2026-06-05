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Slovenija

Na vladi je ni več, palestinska zastava zdaj plapola s predsedniške palače

Ljubljana, 05. 06. 2026 16.21 pred 43 minutami 1 min branja 80

Avtor:
D.L.
Palestinska zastava na pročelju predsedniške palače

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je novemu premierju Janezu Janši poslala jasno sporočilo, kaj si misli o eni od prvih potez njegove vlade: na pročelje predsedniške palače je izobesila palestinsko zastavo, saj "genocid nad Palestinci ni ustavljen".

Palestinska zastava na pročelju predsedniške palače
Palestinska zastava na pročelju predsedniške palače
FOTO: Matjaž Klemenc za UPRS

"Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu," je predsednica Nataša Pirc Musar pojasnila, zakaj se je odločila zastavo, ki je takoj po izvolitvi vlade Janeza Janše izginila z vladne stavbe, izobesiti na pročelju predsedniške palače.

Tam bo ostala en teden, potem pa bo, "kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad," stala v notranjih prostorih. Predsednica ob tem poudarja, da ima palestinska zastava mnogo pomenov. "Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva – za vse."

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Odstranitev palestinske zastave je bila ena prvih potez nove vlade, nanjo pa se je kritično odzval tudi bivši premier Robert Golob.

"Prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed. Tu smo. Začelo se je. Slovenija je postavljena na sramotno stran zgodovine," je zapisal.

Tudi on je, podobno kot predsednica, poudaril, da ta zastava "ni plapolala le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj".

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KOMENTARJI80

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeviTUMOR
05. 06. 2026 17.16
Dobro ga je! Kaj pa je mislil ta domoljub in podpornik Slovenije? Kako lahko daje dol zastavo islamskega okupatorja, ki se širi po celotni EU? Namesto da jo je snel, bi moral dati zraven še zastavo Indije in Jugoslavije, da se vidi kako zaplankani smo Slovenci in da tudi mi hrepenimo po tem, da nas tujec cimprej nadomesti. Ti ti Jansa..
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
05. 06. 2026 17.15
Bravo Natasa, pokazi vladi kaj je castno ravnanje.
Odgovori
-1
1 2
Kaimlplut
05. 06. 2026 17.15
JJ .......vsak ima svoj pogled na svet
Odgovori
0 0
Nikoliveclevo
05. 06. 2026 17.14
Ta zenska nikoli ni delala za dobro slovenskega naroda, po koncu mandata naj spakira kufre in se preseli v ...
Odgovori
+2
4 2
Fokus
05. 06. 2026 17.13
Provokacija, do volitev. Potem pa si jo lahko odnese v svojo rusko vilo.
Odgovori
+6
7 1
deltex
05. 06. 2026 17.12
Hahaha, vrtec.
Odgovori
+1
2 1
Talent212
05. 06. 2026 17.11
A dejte no.. kje so pa zastave od Ukrajine, Sudana, Jemna, Mjanmarja, Sirije in Konga? Zakaj so življenja v palestini bolj pomembna kot od naštetih držav? To so neke brezvezne populistične levičarske fore.. dejmo zdej na 100% dat Slovenijo prosim
Odgovori
+8
8 0
Perovskia
05. 06. 2026 17.11
Podpirajo teroriste
Odgovori
+8
9 1
nora_ovca
05. 06. 2026 17.11
Lep prikaz realnosti. Palestinska zastava ne predstavlja Slovencev in mnenja večine, ampak prepričanja posameznikov. Kakor je svoboda samovoljno izobesila to zastavo, jo je desnica odstranila, predsednica pa izobesila nazaj. To ni več zastopanja države ampak odraz posameznih politikov in njihovih stališč.
Odgovori
+8
8 0
Cogo
05. 06. 2026 17.10
pa kaj bi radi s temi islamističnimi in terorističnimi simboli nekateri dokazali? zakaj pa ne razobeša še Ukrajinske, pa kurdske, pa indijanske, pakajjazvem kakšne še zastave?
Odgovori
+8
9 1
Roso
05. 06. 2026 17.08
Spoštovanje predsednici Republike Slovenije.
Odgovori
-9
3 12
Perovskia
05. 06. 2026 17.11
Roso dam si jih pel pa jih futri
Odgovori
+3
4 1
kekyooo
05. 06. 2026 17.06
kako je ze reku mahnic.. komunajzerska predsednica
Odgovori
+12
17 5
Amethist
05. 06. 2026 17.07
Edino kar je njemu v življenju uspelo je, da ima priimek, ki ga perfektno opisuje.
Odgovori
-4
3 7
Luigi Taveri II.
05. 06. 2026 17.08
Janša ne ...on je bil komisar Partije
Odgovori
-2
1 3
Sloale
05. 06. 2026 17.05
Edino prav 👍👍👏👏💪💪
Odgovori
-10
4 14
Teofil
05. 06. 2026 17.04
Po tednu dni lahko palestinsko zastavo podari Franciju Keku,da se bo zavit vanjo metal po tleh na protivladnih protestih
Odgovori
+12
17 5
Rock8
05. 06. 2026 17.04
Tooo Nataša👍💪
Odgovori
-8
7 15
royayers
05. 06. 2026 17.03
a sdsovi agitatorji delate nadure, a ne bi sli raje vladi na teren pomagat. volitve so koncane, delat se spravite
Odgovori
-12
7 19
pusi
05. 06. 2026 17.03
Precednica je podpornica teroristov
Odgovori
+8
15 7
ares1976
05. 06. 2026 17.10
Ti si prvo razjasni pojem terorist potem pa lahko naprej debatiramo.. To takrat pa samo pljuccc
Odgovori
0 0
smeh69
05. 06. 2026 17.02
Ogabno da imas predsednico drzave ki obesa tuje zastave. To ni predsednica Slovencev
Odgovori
+12
18 6
Luigi Taveri II.
05. 06. 2026 17.09
Če nas od Vatikana ne moti
Odgovori
-3
0 3
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