Na vladi je ni več, palestinska zastava zdaj plapola s predsedniške palače

"Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu," je predsednica Nataša Pirc Musar pojasnila, zakaj se je odločila zastavo, ki je takoj po izvolitvi vlade Janeza Janše izginila z vladne stavbe, izobesiti na pročelju predsedniške palače.
Tam bo ostala en teden, potem pa bo, "kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad," stala v notranjih prostorih. Predsednica ob tem poudarja, da ima palestinska zastava mnogo pomenov. "Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva – za vse."
Odstranitev palestinske zastave je bila ena prvih potez nove vlade, nanjo pa se je kritično odzval tudi bivši premier Robert Golob.
"Prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed. Tu smo. Začelo se je. Slovenija je postavljena na sramotno stran zgodovine," je zapisal.
Tudi on je, podobno kot predsednica, poudaril, da ta zastava "ni plapolala le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj".
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