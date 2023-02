Na vladi predlog nove obrambne resolucije, koalicija ne bo enotna

Po predlogu resolucije, ki je uvrščena na dnevni red današnje seje vlade, bi vlada najmanj takšen obseg obrambnih izdatkov ohranjala do leta 2040. Sicer pa bi skladno z resolucijo država vsaj 20 odstotkov obrambnih izdatkov letno namenila za investicijske stroške, za raziskave, razvoj in inovacije pa najmanj dva odstotka obrambnih izdatkov.

Predlog obrambne resolucije med letoma 2023 in 2030 med drugim predvideva razvoj nekaterih zahtevnejših zmogljivosti in sil SV, ki niso del sprejetih zavez do zavezništva, so pa pomembne za uresničevanje nacionalno varnostnih ciljev Slovenije. Med letoma 2031 in 2040 oziroma v drugem razvojnem obdobju pa bodo na resornem obrambnem ministrstvu še naprej razvijali strukturo in zmogljivosti SV, kar bo omogočalo izvedljivost nacionalnih in obrambnih načrtov zavezništva. Pri tem si bodo prizadevali tudi za postopen prehod v digitalno transformacijo.

Obrambno resolucijo sicer po vladni obravnavi čaka potrjevanje v DZ. Pri tem pa, kot kaže, koalicija tokrat ne bo enotna. V najmanjši koalicijski partnerici Levici so namreč že napovedali, da resolucije v sedanji obliki ne bodo podprli, saj da so njena izhodišča enaka kot v resoluciji prejšnje vlade in so ji v Levici že takrat nasprotovali. V koalicijski SD pa navajajo, da so s splošno usmeritvijo resolucije zadovoljni.

Naklonjenost obrambni resoluciji je izrazil tudi prvak opozicijske SDS Janez Janša, v stranki zatrjujejo, da bodo podprli vse rešitve, ki gredo v smeri krepitve varnosti. V NSi so za zdaj predlog resolucije označili za smiseln, o morebitni podpori pa se izrecno še niso izrekli.

Vladna ekipa bo sicer znova zasedala v polni sestavi, po torkovi potrditvi v DZ bo namreč na seji vlade prvič sodeloval tudi novi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki bo vladni ekipi predvidoma predstavil svojo ožjo ekipo.