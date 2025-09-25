Vlada potrdila proračun, predvidoma za 2,1 milijarde evra primanjkljaja

Vlada je potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Njuno pripravo je začela že pred časom, kot ključne prioritete pa je določila gospodarstvo in konkurenčnost, popoplavno obnovo, varnost in obrambo, dostopnost do stanovanj ter ukrepe iz načrta za okrevanje in odpornost. Prihodnje leto se bo poraba zvišala na 17,7 milijarde evrov, leto pozneje pa bo presegla 18 milijard evrov.

Kot je pojasnil Klemen Boštjančič, je vlada soglasno sprejela proračun za naslednji dve leti. Vlada izvaja sistemske spremembe na področju prenove plačnega sistema, dolgotrajne oskrbe, področju zdravstva, pokojninske reforme in obrambe: "Gre za velike spremembe, ki vplivajo tudi na načrtovanje in izvajanje proračunov. V tem procesu smo iskali čim bolj optimalno ravnovesje med razvojno naravnanostjo proračuna in skrbjo za javne finance." Za leto 2026 je v državnem proračunu predvidenih 15,6 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa se zvišujejo na 17,7 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), je po seji povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Leto pozneje, ko je ob 16 milijardah evrov prihodkov načrtovanih za 18,1 milijarde evrov odhodkov, naj bi primanjkljaj prav tako znašal 2,1 milijarde evrov. To pomeni 2,8 odstotka BDP.

Proračun FOTO: Shutterstock icon-expand

V ospredju ostajajo ukrepi namenjanju znanosti, zagotavljanju primernih stanovanj, ukrepi za krepitev investicij, pokojninsko in zdravstveno varstvo in odpornost in varnost. Pri tem je dodal, da so v vsakem letu sredstva, ki so bila predvidena za ministrstvo za obrambo zmanjšali za 110 milijonov evrov, ta sredstva so preusmerili na druge resorje. Glede povprečnine za občine je vlada v predlog zakona o izvrševanju proračunov zapisala, da bo v prihodnjih dveh letih znašala 810 evrov na prebivalca. Je pa Boštjančič povedal, da pogajanja z občinami o tem še niso zaključena. "V primeru drugačnega dogovora bo višina povprečnine prilagojena v postopku sprejemanja v DZ," je dejal. Letni dodatek za upokojence, ki bo vnovič izplačan v petih različnih višinah, se bo zvišal za pet evrov na 160 do 470 evrov.

Robert Golob FOTO: Bobo icon-expand

Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela sredi maja. Sprejela je okvirni razrez proračunskih odhodkov po posameznih področjih, nato je steklo usklajevanje odhodkov s proračunskimi porabniki. Kot so takrat pojasnili na finančnem ministrstvu, predlog razreza sledi srednjeročnemu fiskalno-strukturnemu načrtu 2025-2028, ki ga je Slovenija tako kot preostale članice pripravila na podlagi prenovljenih fiskalnih pravil EU. V njem je določena najvišja rast očiščenih odhodkov, ki bo zagotovila srednjeročno ohranjanje primanjkljaja sektorja država pod referenčno mejo treh odstotkov bruto domačega proizvoda in vzdržnost javnega dolga.

Denar FOTO: Shutterstock icon-expand