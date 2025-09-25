Vlada potrdila proračun, predvidoma za 2,1 milijarde evra primanjkljaja

Kot je pojasnil Klemen Boštjančič, je vlada soglasno sprejela proračun za naslednji dve leti. Vlada izvaja sistemske spremembe na področju prenove plačnega sistema, dolgotrajne oskrbe, področju zdravstva, pokojninske reforme in obrambe: "Gre za velike spremembe, ki vplivajo tudi na načrtovanje in izvajanje proračunov. V tem procesu smo iskali čim bolj optimalno ravnovesje med razvojno naravnanostjo proračuna in skrbjo za javne finance."
Za leto 2026 je v državnem proračunu predvidenih 15,6 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa se zvišujejo na 17,7 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), je po seji povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Leto pozneje, ko je ob 16 milijardah evrov prihodkov načrtovanih za 18,1 milijarde evrov odhodkov, naj bi primanjkljaj prav tako znašal 2,1 milijarde evrov. To pomeni 2,8 odstotka BDP.
V ospredju ostajajo ukrepi namenjanju znanosti, zagotavljanju primernih stanovanj, ukrepi za krepitev investicij, pokojninsko in zdravstveno varstvo in odpornost in varnost. Pri tem je dodal, da so v vsakem letu sredstva, ki so bila predvidena za ministrstvo za obrambo zmanjšali za 110 milijonov evrov, ta sredstva so preusmerili na druge resorje.
Glede povprečnine za občine je vlada v predlog zakona o izvrševanju proračunov zapisala, da bo v prihodnjih dveh letih znašala 810 evrov na prebivalca. Je pa Boštjančič povedal, da pogajanja z občinami o tem še niso zaključena. "V primeru drugačnega dogovora bo višina povprečnine prilagojena v postopku sprejemanja v DZ," je dejal.
Letni dodatek za upokojence, ki bo vnovič izplačan v petih različnih višinah, se bo zvišal za pet evrov na 160 do 470 evrov.
Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela sredi maja. Sprejela je okvirni razrez proračunskih odhodkov po posameznih področjih, nato je steklo usklajevanje odhodkov s proračunskimi porabniki.
Kot so takrat pojasnili na finančnem ministrstvu, predlog razreza sledi srednjeročnemu fiskalno-strukturnemu načrtu 2025-2028, ki ga je Slovenija tako kot preostale članice pripravila na podlagi prenovljenih fiskalnih pravil EU. V njem je določena najvišja rast očiščenih odhodkov, ki bo zagotovila srednjeročno ohranjanje primanjkljaja sektorja država pod referenčno mejo treh odstotkov bruto domačega proizvoda in vzdržnost javnega dolga.
Zaradi vključitve predvidenih dodatnih izdatkov za obrambo je ob tem vlada nekoliko zvišala zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov - leta 2026 se bodo lahko povzpeli do 17,5 milijarde evrov, leta 2027 pa do nekaj manj kot 17,9 milijarde evrov. Za letos so določeni pri 17,1 milijarde evrov.
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je medtem poslabšal napoved gospodarske rasti za leto 2026. Namesto 2,4 odstotka naj bi dosegla 2,1 odstotka. Za leto 2027 pa je v sredi septembra objavljeni jesenski napovedi napovedal 2,2-odstotno rast.
Proračun za leto 2026 je DZ skupaj z letošnjim že sprejel novembra lani, vlada bo tako danes pripravila predlog njegovih sprememb ter mu priložila še predlog proračuna za leto 2027. V DZ ju mora skupaj s preostalimi proračunskimi dokumenti posredovati najpozneje do 1. oktobra.
