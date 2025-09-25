Svetli način
Slovenija

Vlada potrdila proračun, predvidoma za 2,1 milijarde evra primanjkljaja

Ljubljana, 25. 09. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.S. , A.K.
Komentarji
194

Vlada je potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Njuno pripravo je začela že pred časom, kot ključne prioritete pa je določila gospodarstvo in konkurenčnost, popoplavno obnovo, varnost in obrambo, dostopnost do stanovanj ter ukrepe iz načrta za okrevanje in odpornost. Prihodnje leto se bo poraba zvišala na 17,7 milijarde evrov, leto pozneje pa bo presegla 18 milijard evrov.

Kot je pojasnil Klemen Boštjančič, je vlada soglasno sprejela proračun za naslednji dve leti.  Vlada izvaja sistemske spremembe na področju prenove plačnega sistema, dolgotrajne oskrbe, področju zdravstva, pokojninske reforme in obrambe: "Gre za velike spremembe, ki vplivajo tudi na načrtovanje in izvajanje proračunov.  V tem procesu smo iskali čim bolj optimalno ravnovesje med razvojno naravnanostjo proračuna in skrbjo za javne finance."  

Za leto 2026 je v državnem proračunu predvidenih 15,6 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa se zvišujejo na 17,7 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), je po seji povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Leto pozneje, ko je ob 16 milijardah evrov prihodkov načrtovanih za 18,1 milijarde evrov odhodkov, naj bi primanjkljaj prav tako znašal 2,1 milijarde evrov. To pomeni 2,8 odstotka BDP.

Proračun
Proračun FOTO: Shutterstock

V ospredju ostajajo ukrepi namenjanju znanosti, zagotavljanju primernih stanovanj, ukrepi za krepitev investicij, pokojninsko in zdravstveno varstvo in odpornost in varnost. Pri tem je dodal, da so v vsakem letu sredstva, ki so bila predvidena za ministrstvo za obrambo zmanjšali za 110 milijonov evrov, ta sredstva so preusmerili na druge resorje. 

Glede povprečnine za občine je vlada v predlog zakona o izvrševanju proračunov zapisala, da bo v prihodnjih dveh letih znašala 810 evrov na prebivalca. Je pa Boštjančič povedal, da pogajanja z občinami o tem še niso zaključena. "V primeru drugačnega dogovora bo višina povprečnine prilagojena v postopku sprejemanja v DZ," je dejal.

Letni dodatek za upokojence, ki bo vnovič izplačan v petih različnih višinah, se bo zvišal za pet evrov na 160 do 470 evrov.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela sredi maja. Sprejela je okvirni razrez proračunskih odhodkov po posameznih področjih, nato je steklo usklajevanje odhodkov s proračunskimi porabniki.

Kot so takrat pojasnili na finančnem ministrstvu, predlog razreza sledi srednjeročnemu fiskalno-strukturnemu načrtu 2025-2028, ki ga je Slovenija tako kot preostale članice pripravila na podlagi prenovljenih fiskalnih pravil EU. V njem je določena najvišja rast očiščenih odhodkov, ki bo zagotovila srednjeročno ohranjanje primanjkljaja sektorja država pod referenčno mejo treh odstotkov bruto domačega proizvoda in vzdržnost javnega dolga.

Denar
Denar FOTO: Shutterstock

Zaradi vključitve predvidenih dodatnih izdatkov za obrambo je ob tem vlada nekoliko zvišala zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov - leta 2026 se bodo lahko povzpeli do 17,5 milijarde evrov, leta 2027 pa do nekaj manj kot 17,9 milijarde evrov. Za letos so določeni pri 17,1 milijarde evrov.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je medtem poslabšal napoved gospodarske rasti za leto 2026. Namesto 2,4 odstotka naj bi dosegla 2,1 odstotka. Za leto 2027 pa je v sredi septembra objavljeni jesenski napovedi napovedal 2,2-odstotno rast.

Proračun za leto 2026 je DZ skupaj z letošnjim že sprejel novembra lani, vlada bo tako danes pripravila predlog njegovih sprememb ter mu priložila še predlog proračuna za leto 2027. V DZ ju mora skupaj s preostalimi proračunskimi dokumenti posredovati najpozneje do 1. oktobra.

proračun vlada
KOMENTARJI (194)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Miškolin1890
25. 09. 2025 14.23
To je noro. Kako si upajo poslovat z minusom. Kdo jim daje to dovoljenje?
ODGOVORI
0 0
NotMe
25. 09. 2025 14.23
Hahahahahaha, predvidoma?! Realno 4?
ODGOVORI
0 0
Andrej Lon?ar3
25. 09. 2025 14.22
+3
To je finančni pogreb države.
ODGOVORI
4 1
ManBoy
25. 09. 2025 14.21
+3
Oni o dveh miljardah minusa govorijo lažje in bolj sproščeno kot večina nas, ko je nekomu dolžna 100€
ODGOVORI
4 1
jozefStefan
25. 09. 2025 14.21
+3
Torej 4 milijarce
ODGOVORI
4 1
tv1206802
25. 09. 2025 14.19
+5
Kje so sedaj ustavni sodniki? Zame je to v nasprotju z ustavo!!! Slovenija lahko zaradi dolgov izgubi del suverenosti. 30 let sem imel firmo in sem letni plan vedno delal tako da je na koncu bil plus ( če so bile investicije včasih ni bil )... tile pa so v minusu še preden se lotijo dela. Pa sem vsako leto dal tudi božička ( v kuverto ) in še vedno lahko vsakega, ki je delal zame pogledam v obraz!
ODGOVORI
6 1
Rožle Patriot
25. 09. 2025 14.19
+5
Penzionisti kar pripravite se! Božičnico boste morali, vi Holobji vladi plačati in nikakor ne ona vam !!!
ODGOVORI
7 2
nacionale
25. 09. 2025 14.18
+3
Kje so pa kolesarji,kaj plesejo,pa uni jehull..
ODGOVORI
4 1
Rožle Patriot
25. 09. 2025 14.20
+2
Vse rdeče bicikle, so morali med Holobizmom prodati za sendviče ... !!!
ODGOVORI
3 1
IS58
25. 09. 2025 14.18
+2
Moj hišni proračun bo letos v minusu za 200000 eurov. Drugo leto pa 180000 eurov. Z ženo greva na potovanje in otroci bodo dobili lepo božičnico. Upam, da se bo izšlo in, da ne bo vojne.
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
25. 09. 2025 14.22
+1
Potem imata letni proračun okrog 10.000.000. Ni slabo..
ODGOVORI
1 0
Nianana95
25. 09. 2025 14.16
+3
Komaj čakam trojko, da razbije ta godijski vozel in končno prčnemo znova kot leta 91.
ODGOVORI
5 2
Glotar
25. 09. 2025 14.16
+6
pa ta vlada je večja katastrofa za to državo, kot če bi imeli vojno, poplave in potres istočasno...in še zmeri se najdejo bebcci, ki jih bodo volili...ne morš verjet, res ne...
ODGOVORI
9 3
Groucho Marx
25. 09. 2025 14.16
+4
Kako lahkotno golobarji poštene delovne državljane pehajo v revščino.
ODGOVORI
7 3
karpatia_buso_rege
25. 09. 2025 14.15
+7
Gremo desno naslednje volitve..SDS, demokrati, SLS, NSi... klinc pa levi kolesarji. Tud jenul mora shujšat, dejmo, da bo spet kolesaril
ODGOVORI
9 2
Dartford
25. 09. 2025 14.14
+4
2mrd minusa? Od kje potem potem božičnica? Kako sploh lahko pri tako visokih davkih narediš minus???
ODGOVORI
7 3
Gutenberg
25. 09. 2025 14.17
+1
To za tardeče ni problem.
ODGOVORI
4 3
Glotar
25. 09. 2025 14.14
+3
te idiotti bodo res potopil to državo...
ODGOVORI
5 2
london1982
25. 09. 2025 14.14
-5
zdej bodo desnule dramatizirale. Treba se je zavedat da bo tudi potrošnja v prihodnjih dveh letih večja, tako da primanjkljaj ne bo tako visok kot ga tukaj navajajo
ODGOVORI
3 8
Nianana95
25. 09. 2025 14.16
+5
in levulja tem pravljicam verjame... bravo... a svizec ti še vedno čokoladke zavija?
ODGOVORI
6 1
Groucho Marx
25. 09. 2025 14.17
+1
V bistvu bo plus, kajneda? 🙈
ODGOVORI
2 1
luksi123
25. 09. 2025 14.13
+3
In oni se potem nad Janšo pritožujejo.
ODGOVORI
5 2
berger 2
25. 09. 2025 14.12
+5
Boštjančič je bil že eden od pogrebnikov Adrie Airweis pa bo še POGRENIK naše SLO
ODGOVORI
8 3
BBcc
25. 09. 2025 14.17
-1
Janša je bil pogrebnik Slovenije. Ga je Bratušekova reševala, da ni prišla trojka.
ODGOVORI
1 2
