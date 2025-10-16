Vlada bo razpravljala o predlogu zakona za božičnico in zimski dodatek

Do božičnice bi bili glede na sredi septembra predstavljena vladna izhodišča upravičeni vsi, tako zaposleni v zasebnem kot javnem sektorju. Določena bi bila lahko v višini celotne, polovice ali četrtine minimalne plače, pri tem pa neobdavčena in neoprispevčena.
Kot je izračunalo finančno ministrstvo, bi bil državni proračun v primeru, da bi bila božičnica enaka znesku polovice minimalne plače, ob 372 milijonov evrov.
Izhodišča so bila v petek na dnevnem redu Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), a se je zapletlo zaradi predvidene obveznosti. Delodajalci, ki vztrajajo, da bi to lahko vodilo v stečaje podjetij in odpuščanja, so na koncu sejo protestno zapustili.
Premier Robert Golob je v sredo ponovil, "da božičnica bo", in izrazil prepričanje, "da bo s časom postala nekaj tako samoumevnega, kot je danes letni regres".
Minister za delo Luka Mesec je medtem v petek po seji ESS napovedal, da bo predlog zakona predvidel, katera podjetja bi bila lahko izvzeta in možne odloge izplačila. V ponedeljek je na naši televiziji zatrdil, da nihče ne bo silil podjetij, ki nimajo denarja, da izplačajo božičnico. "Namen je, da zaposleni dobijo zimski regres, nagrado, ne pa, da izgubljajo službe," je poudaril.
Vlada še vedno upa na socialni dialog in bo predlog zakona že tekom dne posredovala socialnim partnerjem. Pri tem upa na novo sejo ESS. V postopek v DZ naj bi bil predlog medtem vložen do konca meseca.
Spričo grožnje referenduma nad pokojninsko reformo, ki ob sistemskih spremembah med drugim prinaša tudi zimski dodatek za upokojence - ta naj bi bil izplačan že letos ob novembrski pokojnini in bo znašal 150 evrov, potem pa se bo do leta 2030 dvigoval za 20 evrov letno, pa se je vlada po Golobovih besedah odločila, da za vsak primer v istem zakonskem predlogu uredi tudi izplačilo tega dodatka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.