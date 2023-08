PRENOS V ŽIVO: Najprej interventni zakon, nato zakon o obnovi, imenovali Boštjana Štefica

Vlada je obravnavala predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Osredotočili naj bi se predvsem na pomoč fizičnim osebam, bodo pa v novem interventnem zakonu tudi ukrepi za gospodarstvo. V petek naj bi ga predstavili opoziciji in parlamentarnim strankam, v državni zbor pa bi ga lahko poslali prihodnji teden. Vlada je za novega državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade imenovala operativca v času begunske krize Boštjana Šefica, ki je polovica tandema, ki bo skrbel za obnovo prizadetih krajev, cest in domov v katastrofalnih poplavah.

Ministrica Sanja Ajanovič Hovnik in ministri Luka Mesec, Matjaž Han in Uroš Brežan predstavljajo odločitve, sprejete na seji vlade. Sporočili so, da so na seji identificirali dodatne interventne ukrepe za pomoč po poplavah. "Identificirati je bilo treba veliko stvari, da lahko pomoč pride čim prej," je dejala Ajanovič Hovnikova, ki je dodala, da za to pripravljajo dva zakona. Prvi je interventni zakon, s katerim bi se lahko sanacija pričela čim prej: "Da lahko čim prej ljudem pomagamo tam, kjer je to nujno potrebno." Na seji so identificirali interventne ukrepe, v naslednjih dneh pa jih bodo natančneje oblikovali. "S tem nadgrajujemo že sprejeti zakon, ki smo ga sprejeli pretekli teden," je pojasnil gospodarski minister Matjaž Han.

icon-expand Robert Golob v Mengešu FOTO: Bobo

Prve interventne ukrepe po poplavah je vlada združila v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč, ki je v veljavi od minulega petka. Med njimi so predplačila občinam, širši obseg upravičencev do pomoči v kmetijstvu, subvencioniranje višje sile in čakanja na delo, pomoč samozaposlenim, izredni dopust za prostovoljce in ponedeljkov dan solidarnosti. "Predloge, ki se tičejo konkretno fizičnih oseb, bo vlada obravnavala v četrtek in jih združila v interventnem zakonu," je v ponedeljek ob obisku v Komendi povedal premier Robert Golob. Dan pozneje jih bodo predstavili predstavnikom opozicije in parlamentarnih strank. Da bo vprašanje, kako pomagati fizičnim osebam, osrednja točka današnje seje vlade, je v sredo zatrdil tudi gospodarski minister Matjaž Han. Interventni zakon pripravljajo na ministrstvu za javno upravo, predloge za pomoč prizadetim mu posredujejo vsa ministrstva, tudi gospodarsko, je dejal. Pričakuje, da bo vlada predlog zakona sprejela prihodnji četrtek.