Na vlado več kot 17.000 podpisov za ustavitev prodaje prepovedanih petard

Tik pred novim letom je Inštitut 8. marec objavil peticijo "Ustavimo prodajo prepovedanih petard", s katero je zahteval takojšnje ukrepe, s katerimi bi se zaustavilo dostave prepovedanih petard v Slovenijo s strani tujih podjetij in dosledno kaznovalo kršitelje. Peticijo je podpisalo več kot 17.000 ljudi, ki zahtevajo, da se naši zakoni učinkovito izvajajo in da se škodljivo pokanje petard, ki so prepovedane že od leta 2008, končno ustavi. Podpise so predali vladi.

OGLAS

"Tokratni prazniki so žal ponovno zaznamovani z žalostnimi zgodbami mladih ljudi, ki jih bodo poškodbe zaradi petard zaznamovale za celo življenje. Več kot 17 tisoč podpisov pod peticijo je poziv državnim organom, da naredijo vse, da se zakoni učinkovito izvajajo, in vladi, da zakonodajo izboljša. Po tem, kar smo slišali na ponedeljkovem posvetu, ki ga je organizirala vlada, s previdnim optimizmom pričakujemo, da se končno nekaj spremeni. Inštitut 8. marec bo dogajanje spremljal, s predlogi sodeloval v javni razpravi in nadaljeval s prijavljanjem podjetij, ki kršijo zakone. Vse v upanju, da naslednje leto ne bo takšnih žalostnih zgodb," je povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo



Inštitut 8. marec icon-picture-layer-2 1 / 3

Prijave tujih podjetij, ki preko spleta prodajajo prepovedane petarde Veliko prepovedane pirotehnike v Slovenijo pride preko spletne prodaje petard s strani tujih podjetij, ki brez težav dostavljajo prepovedane izdelke v Slovenijo. Ta podjetja izkoriščajo pomanjkljivosti v nadzoru ter kršijo slovensko zakonodajo, ignorirajo evropske predpise, ki zahtevajo navodila za pirotehniko v slovenskem jeziku in prepovedujejo prodajo najbolj nevarnih skupin pirotehničnih izdelkov mladoletnim. Pri tem jim pomagajo domači izvajalci poštnih storitev, ki kljub temu, da je pošiljanje kakršnekoli pirotehnike po pošti prepovedano v 48. členu Zakona o poštnih storitvah, dostavljajo pakete s prepovedanimi petardami. "Nedopustno je, da tuja podjetja ignorirajo slovensko zakonodajo in kujejo dobičke na plečih poškodovanih otrok, vznemirjanja ljudi in prestrašenih živali. Zato je nujno ustrezno kaznovanje kršiteljev, ki jih bo odvrnilo od kršenja zakonov v prihodnje" je poudarila Tina Tomšič, članica programskega odbora Inštituta 8. marec. Inštitut 8. marec je pristojnim organom prijavili tuja podjetja, ki ne spoštujejo slovenske prepovedi prodaje petard, kršitve prepovedi prodaje najnevarnejših izdelkov mladoletnim osebam in zahteve, da so navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Prav tako so podali dve prijavi izvajalcev poštnih storitev, ki kršita prepoved pošiljanja pirotehničnih izdelkov po pošti. Na epilog postopkov še čakajo.

Zapreti je treba luknje v zakonodaji Inštitut 8. marec opozarja tudi na potrebe po izboljšanju zakonodaje. Prodajalci in proizvajalci so prepoved prodaje petard začeli izigravati s prodajo izdelkov kategorije P1, ki jih imenujejo "oddajniki zvoka", ob katerih zapišejo, da je to "nepogrešljiva pirotehnika pri opravljanju raznih dejavnosti, zlasti za preganjanje ptic v kmetijstvu, lovu in ribogojstvu". V resnici pa gre za izigravanje, ki omogoča prodajo izredno močnih petard. "Vsakomur, ki je kdaj videl kakšen "oddajnik zvoka" kategorije P1, je bilo takoj jasno, da je to petarda in ne sredstvo, s katerim kmetje ščitijo svoj pridelek pred pticami. Zakonsko luknjo, s katero je v Sloveniji možen nakup petard, je treba nemudoma zapreti," je dejala Mojca Lukan, članica programskega odbora. To je leta 2020 že naredila Hrvaška, ki je v zakonu prepovedala prodajo izdelkov P1 fizičnim osebam, nakup pa dovoljuje zgolj tistim, ki se poklicno ukvarjajo s kmetijstvom in ribolovom. Podobno bi bilo treba zapreti luknjo s takoimenovanimi mežnarji, ki se oglašujejo kot "izdelki za ljubitelje ekstremnega zvoka".

Petarde FOTO: Shutterstock icon-expand

Najbolj ogroženi so otroci in mladostniki Med huje poškodovanimi med letošnjimi prazniki je bilo ponovno največ otrok in mladostnikov. Zavedati se je treba, da izdelke prodajalci targetirano oglašujejo prav njim, najbolj ranljivi skupini. "Trenutno je zakon napisan tako, da lahko pod nadzorom staršev meče pasje bombice in prižiga rakete kategorije F2 tudi 1-letni otrok. Razmisliti bi bilo treba o dvigu starostih omejitev – tako glede prodaje kot uporabe pirotehničnih izdelkov. Vsekakor pa spremembe ne bodo prišle čez noč, saj je treba spremeniti družbene vzorce," je opozoril Zlatko Djogič, koordinator prostovoljcev.