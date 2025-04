Na vodilne položaje se še vedno prijavlja več moških kot žensk

Kar 82 odstotkov prijav na vodilne funkcije so poslali moški, medtem ko je bilo lani samo 18 odstotkov žensk, ki so se prijavile na vodilne položaje. Ni pa niti enega poklica, na katerega bi se prijavile samo ženske, moški pa ne. Tudi za vodje oddelkov se prijavljajo večinoma moški, saj so oddali skoraj dve tretjini prijav. Od 4112 prijavljenih kandidatov je bilo samo 35,5 odstotka prijav žensk.

Kot pojasnjuje Andreja Šobar s portala MojeDelo.com: "Moški se za vodstvene položaje prijavljajo pogosteje, tudi kadar ne izpolnjujejo vseh pogojev, medtem ko so ženske pri tem bolj zadržane in kandidirajo predvsem takrat, ko ustrezajo vsem zahtevam."

Tudi na primer za šefa kuhinje se je prijavilo 80 odstotkov moških, pa tudi za pomočnika v kuhinj 60 odstotkov moških. Podatki kažejo tudi nepričakovan trend. Na delovno mesto čistilke se je prijavilo 10 odstotkov več moških kot žensk.

Kot zanimivost morda še to. Lani se je za voznico tovornjaka, kjer prednjačijo moški, prijavilo 216 žensk, kar je 10 odstotkov vseh prijav.

No, nekatera delovna mesta pa ostajajo uravnotežena po spolih, denimo pravnik, finančni kontrolor, finančni svetovalec, inženir kemijske tehnologije ter celo mesar, kjer je število prijav zelo podobno.