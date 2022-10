Na Voglu padlo 169 mm padavin, Kanin hkrati najbolj moker in najbolj sončen kraj

Agencija RS za okolje je že zjutraj opozorila na popoldanski hiter prehod hladne fronte. " Dež z nevihtami bo zajel vso državo. Kratkotrajen in obilen dež. Naraščanje meteornih voda. Pred fronto okrepljen jugo in jugozahodnik ," so našteli na Twitterju in objavili napoved 12-urne količine padavin do 22. ure.

In res, dež je popoldne zajel celo državo, po poročanju Prometno-informacijskega centra je - predvsem na Gorenjskem - povzročal težave v prometu.

Zvečer pa so vremenoslovci predstavili tudi dejanske podatke krajevno obilnih padavin v Julijskih Alpah in Breginjskem kotu. "Na Voglu je padlo 169 mm, v Bovcu 148 mm in v Breginju 145 mm. Še več dežja je bilo za grebenom Kobariškega Stola. Italijanska postaja Učja je izmerila kar 245 mm. Večina padavin je padla le v 10 urah," so zapisali.

Hkrati so objavili fotografijo s soncem obsijanega Kanina. "Včasih se tudi to zgodi. Na Kaninu je po obilni moči posvetilo sonce. Danes najbolj moker in hkrati najbolj sončen kraj."