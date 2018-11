Na volilni dan je 24ur.com obiskalo rekordnih 432.152 ljudi

Povprečni obisk v času volitev je na trenutke presegal 800 % povprečnega dosega in večer ni minil brez težav, ki so nekoliko upočasnjevale delovanje strani. Pa vendar smo se iz tega nekaj naučili in naredili smo vse, da se to v bodoče ne bo ponovilo. Bralci ste naša porota, zato vaše želje, kolikor je le mogoče, spremljamo in se nanje tudi odzivamo.

Najbolj brana spletna stran v Sloveniji

V oktobru nas je obiskalo zavidljivih 662.676 uporabnikov interneta v Sloveniji, imeli smo rekordno veliko prikazov strani in bralci ste nas postavili trdno na prvo mesto po obiskanosti spletnih portalov. S primerjavo podatkov vidimo, da nas bere več kot 50 % vseh uporabnikov interneta v državi.

24ur.com je bil prvi med uporabniki mobilnih telefonov, osebnih in tabličnih računalnikov. 500.878 ljudi je obiskalo stran preko osebnih računalnikov, 496.778 preko mobilnih telefonov in 122.452 preko tabličnih računalnikov.

Omrežje Pro Plus na prvem mestu

Omrežje Pro Plus, ki poleg 24ur.com ponuja številne spletne strani, kot so Vizita.si, Okusno.je, Zadovoljna.si in druge, je v oktobru doseglo kar 744.529 ljudi (59 % vseh uporabnikov interneta v državi) in je prav tako zasedlo prvo mesto po branosti in obiskanosti portalov Sloveniji.