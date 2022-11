Na voliščih tudi vidnejši obrazi politike: 'Niti sekundo ne dvomim v izid'

Volišča so zaprla svoja vrata, čas je za preštevanje glasov. Do 16. ure je svoj glas oddalo 27,53 odstotka volilnih upravičencev. Med slednjimi pa je bilo videti tudi nekaj vidnih obrazov politike. Medtem ko sta predsednik SDS in Inštitut 8. marec svoj glas že oddala na predčasnih volitvah, pa so volišča danes obiskali premier Robert Golob, ministri Luka Mesec, Asta Vrečko in Tanja Fajon ter tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Na volišča so se odpravili tudi nekateri vidnejši politični predstavniki. Med slednjimi je bilo moč opaziti premierja Roberta Goloba, ki je ob oddaji glasu dejal, da je bila referendumska kampanja dobra, a da je "imela nekatere zanimive vložke". Predsednik vlade je svoj glas oddal na volišču v Kromberku pri Novi Gorici. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Po njegovih informacijah so se ljudje v popoldanskem času nekoliko bolj množično udeležili glasovanja na referendumu, s čimer je zadovoljen. "Niti sekundo ne dvomim v izid," je dejal. Prav tako so bili danes na voliščih tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za kulturo Asta Vrečko in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Predsednik SDS Janez Janša je glasoval predčasno, prav tako pa so to naredili tudi v Inštitutu 8. marec. Usoda zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTV Slovenija bo znana po 20. uri, ko bodo volilni organi prešteli glasovnice z vseh treh referendumov. Zakon bo sicer na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati nekaj manj kot 340.000 volivcev.