Javnomnenjska raziskava: Na volitvah bi zmagala SDS pred LMŠ

Če upoštevamo samo opredeljene volivce, je SAB edina izmed zdajšnjih parlamentarnih strank, ki bi izpadle iz DZ. Precej na meji sta DeSUS in SMC. SMC bi ob upoštevanju samo opredeljenih prejela 3,5 odstotka, DeSUS pa 3,1 odstotka glasov.

Glede na anketo pred mesecem dni se je podpora najbolj povečala SDS, ki bi jo še januarja volilo 13,3 odstotka vprašanih. Večjo podporo so zabeležile tudi LMŠ, SD in Levica - LMŠ bi pred mesecem dni volilo 14 odstotkov vprašanih, SD šest, Levico pa sedem odstotkov vprašanih.

Ocena dela vlade v zadnjem mesecu upadla

Glede na prejšnji mesec se je na tokratni anketi precej zmanjšalo število tistih, ki ne vedo, koga bi volili. Takih je 14,5 odstotka, medtem ko jih je bilo še januarja 24,5 odstotka. 11,7 odstotka vprašanih ne bi volilo nobene stranke (januarja 10,2 odstotka).

Ocena dela vlade in državnega zbora je v zadnjem mesecu upadla. Še januarja je vlada prejela srednjo oceno 2,79, ta mesec pa 2,59 in ima najnižjo oceno v zadnjem letu. Državni zbor je januarja dobil srednjo oceno 2,59, ta mesec 2,4.

62,8 odstotka vprašanih je naklonjenih predčasnim volitvam, 26,4 odstotka pa bi dalo priložnost novi vladi v obstoječih okvirjih.

Na barometru priljubljenosti politikov še naprej vodi predsednik republike Borut Pahor, sledi mu predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle Marjan Šarec, na tretje mesto pa se je uvrstila predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki je do zdaj ni bilo na lestvici. Za repu seznama so zunanji minister Miro Cerar, predsednik SDS Janeza Janša in koordinator LeviceLuka Mesec.

Anketo je za Delo opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana. Potekala je od 28. januarja do 3. februarja, v njej pa je sodelovalo 777 ljudi.