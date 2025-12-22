Predsednica države Nataša Pirc Musar je sporočila, da bo parlamentarne volitve razpisala za 22.marec 2026. To pomeni, da bomo to marčevsko nedeljo državljani Slovenije volili novo vlado. Odlok o razpisu volitev bo podpisala v začetku januarja, zatem pa bodo stekla tudi volilna opravila.
Slovenija
Na volitve bomo odšli 22. marca
Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo parlamentarne volitve razpisala za 22. marec prihodnje leto, je sporočila na srečanju z novinarji.
