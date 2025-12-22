Naslovnica
Na volitve bomo odšli 22. marca

Ljubljana , 22. 12. 2025 10.39 pred 10 minutami 1 min branja 12

Avtor:
A.K. STA
Referendumsko glasovanje

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo parlamentarne volitve razpisala za 22. marec prihodnje leto, je sporočila na srečanju z novinarji.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je sporočila, da bo parlamentarne volitve razpisala za 22.marec 2026. To pomeni, da bomo to marčevsko nedeljo državljani Slovenije volili novo vlado. Odlok o razpisu volitev bo podpisala v začetku januarja, zatem pa bodo stekla tudi volilna opravila.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo
voltive parlamentarne volitve

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Frzenk
22. 12. 2025 10.48
kašne volitve?
Odgovori
0 0
the kop
22. 12. 2025 10.48
Adijo golobizem!!
Odgovori
-1
1 2
slovenec123456
22. 12. 2025 10.50
pa adijo jansizem, prosim lepo.
Odgovori
0 0
gonisetaubi
22. 12. 2025 10.47
in potem bo konec 24 ur..ahahaha
Odgovori
-1
0 1
tavbix
22. 12. 2025 10.46
Le koga bo podprl Jankolopović
Odgovori
+0
2 2
boslo
22. 12. 2025 10.47
Denar
Odgovori
-1
0 1
KatiFafi
22. 12. 2025 10.46
Danes so dovoljene sanje, jutri jih bomo obdavčili.
Odgovori
+0
1 1
Drugorazredni Turk
22. 12. 2025 10.45
Jaz res ne vem kaj bi meni nižji davki koristli, razen da bi imel več denarja na računu za razne neumnosti. Zares ne potrebujemo nižjih davkov. by Robert Golob.
Odgovori
+1
2 1
tavbix
22. 12. 2025 10.42
A je že kakšen nov davek danes?
Odgovori
+4
6 2
KatiFafi
22. 12. 2025 10.45
v primeru zmage Svobode jih bo po marcu še en kup novih, nič bat.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
22. 12. 2025 10.42
Še 3 mesece levičarskega terorja nad delovnim človekom.
Odgovori
+4
6 2
mulc100
22. 12. 2025 10.50
In kje ti vidiš teror ?
Odgovori
0 0
bibaleze
