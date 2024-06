Nepovratne spodbude za energijsko prenovo večstanovanjskih stavb

Po tem razpisu je mogoče subvencijo dobiti le, če bo vsaj 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe financiral pogodbenik. Naložba se mu bo morala poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika bo morala biti vsaj pet let. Iz pogodbe bo moralo biti razvidno, da bo pogodbenik jamčil za dogovorjene prihranke energije.

Obvezna je med drugim izvedba toplotne izolacije fasade. V primeru izvedbe celovite energijske prenove in hkrati protipotresne utrditve stavbe se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda.

Za starejšo večstanovanjsko stavbo se po tem razpisu šteje stavba, za katero je bilo gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ali odločba o legalizaciji izdano pred 1. julijem 2010.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 28. junij, drugi 30. avgust, tretji 27. september, četrti 25. oktober, peti pa 29. november. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem odpiranju ali naslednjih odpiranjih, bo to objavljeno na spletnih straneh Eko sklada in v uradnem listu.

Poleg nepovratnih finančnih spodbud so za skupne prenove starejših večstanovanjskih stavb na voljo tudi krediti s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb. Kot je razvidno iz objave v današnjem uradnem listu, je tudi v tem primeru na voljo 500.000 evrov, za subvencionirano obrestno mero pa še 50.000 evrov. Roki za oddajo vlog so enaki kot v prej omenjenem razpisu.

Eko sklad zaprl energetska poziva za podjetja in občane

Eko sklad je v uradnem listu objavil zaprtje pozivov nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja energije ter nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.

Ob tem je Eko sklad danes objavil nov javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja energije, na katerem je skupno na voljo 500.000 evrov. Sredstva je mogoče pridobiti le za nove naložbe.

Subvencije občanom za večjo energetsko učinkovitost stavb so bile med drugim na voljo za zamenjavo starih kurilnih naprav ali nakup toplotne črpalke.

Poleg tega je Borzen objavil spremembo javnega poziva za dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote.

Kot so navedli v uradnem listu, ni več mogoča oddaja vlog za tipe naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije ter za tipe naprav za proizvodnjo toplote iz lesne biomase, toplotne črpalke in sprejemnike, medtem ko preostala določila poziva ostajajo nespremenjena.