Na voljo še zadnjih 300 vstopnic za dobrodelno tekmo v Stožicah

Vstopnice za dobrodelno tekmo Zvezde nogometa za žrtve poplav v ljubljanskih Stožicah so se prodale neverjetno hitro. A poleg 16.000 že prodanih vstopnic se je ob 19. uri v obtok sprostilo še 300 kart. Če pohitite, si tako lahko tik pred zdajci še zagotovite svojo in si spektakel ogledate v živo. S tem pa tudi pomagate družinam, ki so v poplavah izgubile dom.

Nogometne zvezde, ki so se na poziv predsednika Uefe Aleksandra Čeferina odločile, da bodo za žrtve poplav v ljubljanskih Stožicah odigrale dobrodelno tekmo, že odštevajo dneve. Prav tako pa tudi 16.000 gledalcev, ki so konec avgusta v rekordnem času razgrabili vstopnice za ogled spektakla. Marsikdo je tako ostal brez karte, a pokazala se je še zadnja priložnost. Ob 19. uri se je namreč v obtok sprostilo še 300 vstopnic, ki čakajo na dobrodelneže. Vstopnice so naprodaj na vseh Eventimovih prodajnih mestih, cena ene je 20 evrov. Za žrtve poplav lahko donirate tudi s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919. Stadion bo pokal po šivih, vanj se bo zgrnilo več kot 16.000 obiskovalcev. Organizatorji pozivajo, naj se obiskovalci v Stožice pripeljejo z avtobusi. Zaradi velike obiskanosti bo tam veljal poseben prometni režim, na terenu bo več policistov urejalo promet in skrbelo za varnost. Na ljubljanski policijski upravi zagotavljajo, da jih bo na terenu dovolj. icon-expand Nad tekmo so navdušeni tudi v tujini FOTO: Shutterstock Če ne pridete do Stožic, tekmo lahko spremljate od doma Petkovo tekmo si bo mogoče ogledati tudi na našem televizijskem kanalu POP TV, v živo pa bomo dogajanje spremljali tudi a portalu 24ur.com. Tudi, če se vam bo karta izmuznila, boste lahko darovali, saj bo v kotičku zaslona ves čas dobrodelne tekme dostopna QR-koda, ki bo vodila na neposredno povezavo do bančnih obrazcev. Dogajanje bodo spremljali tudi v tujini, tekmo bosta med drugim prenašali dve veliki tuji televiziji, prenos pa bo dostopen v več kot 100 državah, je dejal direktor športnomarketinške agencije Sport Media Focus Tomaž Ambrožič. Ocenil je tudi, da bo končna številka gledalcev presegla več milijonov. Med velikimi nogometnimi imeni, ki bodo v duhu dobrodelnosti obiskala Ljubljano, so Gianluigi Buffon, David James, Oliver Bierhoff, Nemanja Vidić, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Mikael Silvestre, Aljoša Asanović, Mario Mandžukić in Vladimir Šmicer. icon-expand Zvezde nogometa za žrtve poplav FOTO: POP TV