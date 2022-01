Na voljo še zadnjih pet enot v Stari Gavzi

Doslej so na šestih dražbah prodali že 33 enot in z njimi zaslužili več kot pet milijonov evrov, kar je več, kot je ocenjena tržna vrednost naselja.

Danes poteka sedma, zadnja dražba počitniških hišic na hrvaškem otoku Cres, natančneje v Stari Gavzi, propadlega ajdovskega gradbinca Primorje. Na voljo bo tako še zadnjih pet hišic, in sicer hiša št. 1a, hiši št. 61 in 62 ter hiši št. 33 in 39. Dražba se bo začela ob 13. uri, zadnja nepremičnina pa bo na voljo ob 17. uri. Izklicna vrednost za vsako posamezno hišo je tokrat 70.816 evrov, gre pa za dva dvojčka in tri samostojne enote. Velikost posamezne enote pa je nekaj več kot 40 m2.

Počitniško naselje v bližini kampa Kovačine, priljubljenega tudi med Slovenci, je od mesta Cres oddaljeno dva kilometra, tja pa vodijo urejene pešpoti. Zgradili so ga med letoma 1978 in 1981. Hišice so opremljene, neto površina večine je 40 oziroma 46 kvadratnih metrov, vse imajo veliko pokrito teraso. Nekatere počitniške hišice so samostojen objekt, nekatere pa del dvojčka ali trojčka. K skupaj 35.398 kvadratnih metrov velikemu naselju sodita še 12.181 kvadratnih metrov veliko nepozidano stavbno zemljišče in recepcija.

Kot smo že poročali, so cene, ki jih dosegajo objekti na dražbah, med domačini sprožile precejšnje začudenje. Za isti denar bi lahko kupili nekaj stanovanj, velikih do 100 kvadratnih metrov, ki se pospešeno gradijo v mestecu Cres.