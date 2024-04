Na voljo sredstva za krepitev timov, a opredeliti morajo več pacientov

"Z vzpostavitvijo novega standarda, pri katerem bo namesto 0,5 v timu ena diplomirana medicinska sestra, želimo povečati dostopnost do osebnega zdravnika ter zagotoviti višjo kakovost zdravniške obravnave in boljše timsko delo," so danes sporočili z ministrstva.

Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) program ambulante družinske medicine oziroma splošne medicine določen v obsegu najmanj enega tima ali več na posameznega zdravnika ter imajo na tim opredeljenih vsaj 1895 glavarinskih količnikov. Prav tako morajo imeti v istem timu že zaposleno diplomirano medicinsko sestro oz. diplomiranega zdravstvenika v obsegu 0,5 tima in soglašati s sprejemom dodatnih 300 zavarovanih oseb.