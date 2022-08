Na voljo testi za samotestiranje: obisk nekoliko povečan, težav ni

"Na izdajo testov HAG za samotestiranje smo se pripravljali na podlagi neuradnih informacij in objav v medijih. Odlok, ki opredeljuje pravico do omenjenih testov, je bil namreč objavljen šele v petek, " pojasnjujejo v Lekarniški zbornici.

"Za zdaj ni informacij, da bi prihajalo do težav pri izdaji, obisk je nekoliko povečan," pravi Darja Potočnik Benčič , predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Lekarniška zbornica sicer nima podatka, koliko testov so upravičenci že prevzeli v lekarnah, prav tako tega podatka nimajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), saj ne izvajajo rednih statistik.

Poleg tega je vlada v četrtek dvig testov že za september omogočila tudi študentom (prvotno predvideno za oktober), kar pomeni, da bi v določenih krajih lahko prišlo do pomanjkanj. "Takšno pomanjkanje lekarne lahko nadomestijo v dnevu ali dveh," sicer pomirja Potočnik Benčičeva.

Sredstva za teste bodo zagotovili iz proračuna. Lekarne so za leto 2021 za izdajo 8.445.005 testov za samotestiranje obračunale 23.925.566 evrov, so sporočili iz ZZZS. Za obdobje januar - junij 2022 pa so lekarne obračunale za 24.676.496 evrov testov za samotestiranje.

Samotestiranje se bo izvajalo v domačem okolju in prostovoljno

Teste lahko učenci, dijaki in študenti prevzamejo v lekarni s kartico zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, bo teste prevzela s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v vzgojno-izobraževalni zavod in osebnim dokumentom. Testi so jim v lekarnah na voljo od 29. avgusta dalje. Pripada jim 10 testov na mesec.

Samotestiranje se bo izvajalo v domačem okolju in je prostovoljno. Priporoča se ob pojavu simptomov, značilnih za Covid-19, oz. po stiku z okuženo osebo. Samotestiranje omogoča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih oseb. Da osnovnošolski ravnatelji podpirajo samotestiranje učencev v domačem okolju, je navedel tudi predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Gregor Pečan.

"Ker je koronavirus med nami, je pomembno, da upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje," pa opominja vlada.