Pijan povzročil nesrečo in pristal na vozičku: Imel sem srečo, da sem poškodoval le sebe

Drugim sporoča, da če že morajo popiti kakšno kapljico alkohola, to ni problem, pravi – vsi vemo, da je v slovenski kulturi, da se popije kakšen kozarec vina. A poziva: "Takrat se ne usesti za volan, vožnjo raje prepustite komu drugemu, ki ni užival alkohola."

Posledice so hude, razlaga Peterlin, ki zdaj potrebuje 24-urno pomoč, da lahko funkcionira. Nekaj popiješ in se usedeš v avto ter si misliš, da teh 500 metrov do doma boš pa že prišel, opisuje slovensko miselnost, in pravi, da je to po njegovem mnenju naš najhujši problem.

In kaj meni o novem predlogu zakona – omejitvi na 0,2 promila? "0,2 je spet nekaj, kar dovoljuje, s tem spet nekaj dopuščamo. Če pa postavimo mejo 0,0, damo s tem jasno vedeti, da ne prenašamo alkohola za volanom," je jasen Peterlin.