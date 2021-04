Na vratih Jelinčičeve hiše grafit s podobo motorne žage

V začetku februarja so neznanci na fasado in vrata prostorov Zavoda Iskreni v Ljubljani narisali kljukasta križa, na vrata pa so zapisali še "korupcija?". Na cerkev Marijinega obiskanja na Cankarjevem vrhu na Rožniku so neznanci nekaj dni zatem nalepili podobo predsednika NSi in obrambnega ministra Mateja Tonina. V januarju pa je tedanjemu predsedniku DeSUS Karlu Erjavcunekdo na vrata ograje napisal "podgana". Dejanja nestrpnosti so so v političnih krogih obsodili.