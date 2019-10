Na vreme pri nas najpogosteje vplivajo anticikloni

Vreme narekujejo območja nizkega in visokega zračnega tlaka. Kadar je tlak visok, lahko pričakujemo stabilno vreme, nizek tlak pa nam prinaša oblake in dež. Slovenija je pod pogostejšim vplivom anticiklonov, saj le ti vplivajo na vreme kar dve tretjini leta.

Zračni tlak, ki ga pri vremenski napovedi pogosto omenjamo, predstavlja silo, s katero masa ozračja pritiska na tla in predmete. Čeprav je zrak brez barve, vonja in okusa, ga sestavljajo številne molekule dušika, kisika ter drugih plinov in vsaka ima svojo maso. Tlak je torej odvisen od tega, koliko zraka je v navpični smeri nad krajem, kjer ga merimo. Tako je tlak najvišji pri tleh in se z višino zmanjšuje, saj je takrat nad nami vse manj zraka, ki pritiska navzdol. In ker je zrak stisnjen tudi zaradi lastne teže, se tudi gostota zmanjšuje z višino. Najgostejši zrak je na morski gladini, kjer tlak v povprečju znaša 1013 milibarov. Na Triglavu, kjer je zrak za četrtino redkejši, pa tlak znaša le še okoli 700 milibarov.

Zračni tlak se z višino zmanjšuje. FOTO: POP TV

Za vremenske procese so bolj pomembne razlike v horizontalni smeri, ki nastanejo zaradi neenakomernega segrevanja Zemljinega površja. Tako ločimo med polji nizkega in visokega tlaka, t. i. cikloni in anticikloni. Razlike v tlaku sprožijo gibanje zračnih mas. Hitreje ko se tlak na neki razdalji spreminja, močnejši je veter, ki žene vremenske procese. Če tlak močno pada, je to napoved burnega vremenskega dogajanja. Območja, kjer se najpogosteje rojevajo cikloni in anticikloni, se imenujejo vremenotvorna središča. Za nas so najpomembnejša štiri.

Vzrok veliki spremenljivostji vremena pri nas so izmenjajoča območja visokega in nizkega zračnega tlaka. FOTO: POP TV

Potujoči cikloni Na vreme pri nas imajo skozi vse leto, najpogosteje pa jeseni in pozimi, velik vpliv cikloni, ki nastajajo nad severnim Atlantikom in se nato pomikajo proti Evropi. Včasih nastane cela serija takih ciklonov, kar nam prinaša zelo spremenljivo vreme s številnimi prehodi vremenskih front. Ker takrat nad nami prevladujejo zahodni vetrovi, temperature ob potujočih ciklonih niso posebej nizke. Ohladitvi običajno hitro sledi otoplitev.

Potujoči cikloni FOTO: POP TV

Genovski ciklon Kadar hladna fronta doseže zahodne Alpe, nad Genovskim zalivom lahko pride do nastanka novega ciklona in takrat so padavine pri nas najobilnejše. Ob njegovem nastanku nad nami zapiha okrepljen jugozahodni veter, ki iznad morja prinaša ogromne količine vlage. Toplo morje lahko v ozračje odda več vlage kot hladnejše, zato je visoka temperatura morja ključna za obilne padavine. Ko trčita topel in vlažen zrak ob gorske pregrade, se je ta prisiljen dvigniti, kar povzroči še dodatno krepitev padavin. V takih primerih lahko kvadratni meter površine v samo enem dnevu prejme tudi več kot 100 litrov padavin. Slovenski rekord iz leta 1969 znaša kar 363 litrov na kvadratni meter, kolikor so 13. novembra izmerili v Bovcu. Posočje tudi sicer velja za najbolj mokro območje v Evropi. Situacije z genovskim ciklonom zelo obožujejo predvsem snegoljubci, saj se njegov prehod pozimi pogosto konča z večurnim obilnim sneženjem.

Genovski ciklon FOTO: POP TV

Sibirski anticiklon Jeseni se nad Sibirijo začne oblikovati obsežno območje visokega zračnega tlaka z zelo mrzlim zrakom, ki se pozimi lahko razširi tudi nad Slovenijo. Pod vplivom sibirskega anticiklona pri nas izmerimo najnižje temperature. Uradno najnižja temperatura v Sloveniji znaša -34,5 stopinje Celzija, ki je bila leta 1968 dosežena v Babnem Polju. Državna meteorološka mreža pa ne zajema vseh ekstremih lokacij. V preteklosti so bile neuradno izmerjene še precej nižje temperature. Raziskovalci mrazišč, ki delujejo v okviru Slovenskega meteorološkega foruma, so 9. januarja 2009 na Lepi Komni namerili kar -49,1 stopinje Celzija.

Sibirski anticiklon FOTO: POP TV

Azorski anticiklon Precej toplejši je anticiklon, ki skozi vse leto nastaja v bližini Azorskih otokov. V primeru, da se poleti razširi k nam, lahko pričakujemo sončno in vroče vreme, pozimi pa je zaradi temperaturnega obrata zelo toplo predvsem v višjih legah, medtem ko se po nižinah pogosto soočamo s celodnevno meglo ali nizko oblačnostjo.

Azorski anticiklon FOTO: POP TV