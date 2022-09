Na vrh inšpektorata za delo neuradno Luka Lukić

Minister za delo Luka Mesec bo razkril odločitev o novem vodstvu Inšpektorata RS za delo, so sporočili z ministrstva. Poleg razširjenega tričlanskega vodstva bodo predstavili predvideno reorganizacijo inšpektorata. Po neuradnih informacijah STA bo glavni inšpektor za delo Luka Lukić iz Delavske svetovalnice.

Inšpektorat je zaradi odstopa Jadranka Grlića že mesec dni brez vodstva, a po neuradnih informacijah STA naj bi z današnjim dnem funkcijo prevzel Luka Lukić , ki je bil v preteklosti novinar in predsednik Sindikata novinarjev Slovenije. Ostali dve vodilni funkciji z vsebinsko-pravnega in organizacijskega področja bosta prevzeli osebi, ki sta že zaposleni na inšpektoratu.

icon-expand Grlić je inšpektorat vodil od julija 2018 do 10. avgusta letos, nato pa zaradi več primerov izkoriščanja tujih delavcev in kritik na račun dela inšpektorjev odstopil. FOTO: Shutterstock

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je spremembe v vodenju inšpektorata napovedal prejšnji teden. Kot je dejal, načrtujejo razširjeno, tričlansko vodstvo. Podrobnosti ni predstavil, izpostavil je le, da "poanta ne bo več v širokih pregledih in navajanju statistik, temveč v targetiranju najbolj problematičnih podjetij". Grliić odstopil zaradi vse bolj glasnih kritik Grlić je inšpektorat vodil od julija 2018 do 10. avgusta letos, nato pa zaradi več primerov izkoriščanja tujih delavcev in kritik na račun dela inšpektorjev odstopil. V uradni izjavi je dejal, da s položaja odstopa "zaradi razlikovanja pogledov z vodstvom ministrstva z delo". Mesec je sicer že pred odstopom Grlića omenil možnost menjave, po njegovem odstopu pa dejal, da je inšpekcija tista, ki bi morala zaznati že omenjene zgodbe o izkoriščanju delavcev, ne pa nevladne organizacije ali preiskovalni novinarji.

icon-expand Goran Lukič FOTO: POP TV

"Imeli smo dva taka primera. V obeh smo skozi pogovor z inšpekcijo želeli videti, kakšna je njihova metoda dela in kako oni razumejo problem. Jaz sem prišel do zaključka, da ga ne razumejo," je bil tudi kritičen. Ko so mediji junija razkrili primer izkoriščanja delavcev v podjetjih Marinblu in Selea, je vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić namreč izpostavil, da inšpektorat takšnim delodajalcem praviloma spiše le kakšen opomin, če pa že izreče globo, podjetje zahteva sodno varstvo in se globa spremeni v opomin. Poleg tega so globe pogosto prenizke, da bi delodajalce odvrnile od kršitev, je opozoril. Delovne inšpektorje je treba navaditi, da se ne bodo bali svojih pooblastil, je pozval.

Kršitve ugotovijo pri malo manj kot polovici nadzorov Ko smo po odstopu Grlića na inšpektorat naslovili prošnjo, naj nam pojasnijo, kako konkretno potekajo nadzori, pa so nam sporočili, da vsak inšpektor povprečno na leto opravi okvirno 150 nadzorov (v letu je povprečno 250 delovnih dni), vsak inšpektor poleg tega na leto izda okvirno 135 ukrepov (spiše toliko upravnih ureditvenih in prepovednih odločb, prekrškovnih odločb z izrekom globe ali opomina, plačilnih nalogov, naznanil sumov storitve kaznivega dejanja oziroma kazenskih ovadbe, opozoril kršiteljem, naročil), poleg tega imajo inšpektorji dvakrat na teden tudi uradne ure in nudijo strokovno pomoč delavcem in delodajalcem – pisno in po telefonu. Nadzorov praviloma ne napovedujejo, a je Goran Lukić konec julija za 24ur zvečer pojasnil, da temu ni tako, Delavska svetovalnica je namreč med preiskovanjem podjetja Marinblu ugotovila, da sta bila lastnika o obisku že obveščena in sta se na prihod inšpekcije pripravila. Kljub temu so pri pregledu odkrili več nepravilnosti.