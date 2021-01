Na vrh Policije Olaj in Krkovič?

Informacijski pooblaščenec, ki je opravil nadzor nad vpogledi policistov v evidence politikov, ni ugotovil nepravilnosti glede zagotavljanja sledljivosti pri obdelavi osebnih podatkov. Prav tako ni ugotovil sistematičnih nezakonitih vpogledov uslužbencev Policije v osebne podatke politikov. A ton je bil ustvarjen in menjave na Policiji so se začele precej hitro in nenavadno. Tako nenavadno, da skoraj leto dni po prvi menjavi delo direktorja Policije še vedno opravljajo vršilci dolžnosti.

Prav tako je Olaj vpleten v številne usmeritve, ki so jih videli državljani v zadnjem času in ki jih je nato vneto zagovarjal minister Aleš Hojs.Govora je vse od usmeritev glede nadzorovanja policijske ure do nedopustne represije nad miroljubnimi protestniki, kjer so jim policisti sledili v množici ljudi v času praznikov v decembru, a ustavili zgolj tiste, ki so imeli kakršnekoli simbole, ki so "bili proti vladi". Na stotine tistih, ki so opazovali lučke, pa kazni zaradi kršenja epidemioloških ukrepov ni dobilo.

Med državne sekretarje tudi Anton Krkovič?

RTV Slovenija je poročala, da naj bi na mesto državnega sekretarja, ki ga je do zdaj zasedal Olaj, ki je zamenjal Franca Breznika, zasedel Anton Krkovič. Breznika je Olaj moral zamenjati po tem, ko so ga policisti dobili pijanega za volanom. Aleš Hojs jim tega ni potrdil, a Krkovič je bil veliko bolj skrivnosten, saj je dejal, "da je vse, celo nemogoče, v Sloveniji, mogoče".

A iskanje novega državnega sekretarja ni edina težava, s katero se sooča MNZ, saj je sodno zadržanje izbire novega direktorja NPU postalo pravnomočno. Preiskovalci bodo tako še nekaj časa brez direktorja s polnimi pooblasti oziroma bodo NPU vodili vršilci dolžnosti. Po novem pa bo vodja NPU poročal direktorju kriminalistične policije. Minister za notranje zadeve Hojs je medtem v DZ izrazil upanje, da bo vrhovno sodišče dopustilo revizijo, ki so jo vložili na ta primer.