Slovenija
Na vrhu Haloz dišalo po Masterchef kuhinji
Na vrhu haloških vinogradov, v prostorih društva Križem-rok, kjer počitnice preživljajo številni otroci predvsem iz socialno šibkejših družin, imajo nove načrte. Ob hiški bodo postavili še letni tabor, da bi lahko sprejeli še več otrok. Za gradnjo pa potrebujejo finančno pomoč. Na pomoč so med prvimi priskočili nekateri Masterchef tekmovalci, ki so skupaj z otroci zavihteli kuhalnice.
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