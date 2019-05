Na vrhu mariborskih kriminalistov odslej Andrej Kolbl

Po tem ko so šefa mariborskih kriminalistov Roberta Mundo v začetku februarja policisti zasačili pijanega za volanom, nato pa ga je disciplinska komisija sankcionirala z opominom, je zdaj ukrepala tudi generalna direktorica policije Tatjana Bobnar .

Munda, dosedanji vodja SKP PU Maribor, pa od 1. maja naprej opravlja naloge višjega kriminalističnega inšpektorja - specialista SKP I v vodstvu SKP PU Maribor, so sporočili s PU Maribor.

Spomnimo ...

Policisti so Roberta Mundo ustavili 8. februarja, elektronski alkotest pa je pokazal 0,51 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu zato izrekli globo v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk.

Direktor PU Maribor Danijel Lorbek je nato odredil notranjevarnostni postopek, v okviru katerega so ugotovili, da je Munda s svojim ravnanjem, četudi v prostem času, škodil ugledu policije. Lorbek je zato generalni direktorici policije Bobnarjevi predlagal uvedbo disciplinskega postopka zoper Mundo.

Ta se je na prvi stopnji zaključil v začetku aprila, Mundi pa je bila izrečena sankcija opomina. Munda sicer ni zanikal, da je bil tisto noč za volanom pod vplivom alkohola; to je tudi javno obžaloval in prevzel odgovornost za storjeni prekršek v cestnem prometu.