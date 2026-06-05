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Slovenija

Primopredaja na Policiji: kaj napoveduje novi šef?

Maribor, 05. 06. 2026 12.22 pred 58 minutami 2 min branja 22

Avtor:
M.V. STA
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Na Generalni policijski upravi so opravili primopredajo poslov. Funkcijo je kot vršilec dolžnosti prevzel Danijel Lorbek, ki je z nastopom vlade Janeza Janše nasledil Damjana Petriča. Notranji minister Franci Matoz je izbiro Lorbka pojasnil z besedami, da gre za kariernega policista, ki je že opravljal pomembne naloge v policiji. Lorbek je med prioritetami izpostavil izboljšanje kadrovske situacije v policiji.

Vlada je na četrtkovi prvi redni seji s položaja generalnega direktorja policije razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Danijela Lorbka. Je karierni policist, ki je bil med tretjo vlado Janeza Janše direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (GPU). Lorbek bo 20. na čelu policije.

Lorbek je dejal, da se bo v prihodnjih dneh pogovoril z najožjimi sodelavci in se seznanil s sodelovanjem. "Funckijo sem sprejel s popolnim zavedanjem, da gre za odgovorno funkcijo. Zavedam se odgovornosti in svojih izkušenj v 38 letih dela v policiji. Sprejel sem jo tudi zato, ker vem, da imamo v Sloveniji odlične policistke in policiste, ki bodo s strokovnim znanjem izvajali naloge sklado s pozitivno zakonodajo."

Dejal je, da bo kadrovska situacija v policiji ena od njegovih prioritet. "Ena od zadev, ki bo prioritetna je karierni sistem v policiji. Ta je zelo dokončan – potrebne so manjše spremembe. Nujno je, da vsak policist ve, kakšna je njegova karierna pot. Skušali bomo najti še druge način, kako pridobiti policiste v sistem."

Karierni policist

Lorbek je 5. oktobra leta 2021, ko je na Brdu pri Kranju potekal vrh EU-Zahodni Balkan, vodil operativni štab. Takrat so v Ljubljani izbruhnili protesti nasprotnikov protikovidnih ukrepov in tedanje vlade ter se sprevrgli v nasilne izgrede.

Pred tem, junija 2019, je bil svetovalec generalne direktorice policije Tatjane Bobnar. Med majem 2009 in junijem 2019 pa je vodil Policijsko upravo Maribor, izhaja s spletne strani GPU.

Danijel Lorbek je karierni policist. Po končani kadetski šoli za miličnike leta 1988 je opravljal dela in naloge policista na policijski postaji Ljubljana Šiška, postaji mejne policije Šentilj in policijskem oddelku Maribor Tabor, kjer je bil tudi vodja varnostnega okoliša.

Leta 1993 je bil pomočnik komandirja na policijski postaji Maribor, konec istega leta pa je postal komandir policijskega oddelka Maribor Tabor. Leta 1996 je prevzel vodenje policijske postaje Maribor II.

Lorbek je leta 1998 opravljal delo načelnika urada načelnika Policijske uprave Maribor, leta 2001 pa je postal načelnik urada uniformirane policije iste uprave. Leta 2004 je prevzel vodenje sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije GPU.

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KOMENTARJI22

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Jernej Sekirnik
05. 06. 2026 13.48
nezakonito postavljen senadi jušič je bil najboljši, a ne plačani troli?
Odgovori
+2
2 0
Teofil
05. 06. 2026 13.47
Petrič že po izgledu ni primeren za direktorja policije,po dogodkih v Novem mestu bi moral biti odstavljen že takrat.Razumljiva in pravilna odločitev notranjega ministra.
Odgovori
+2
2 0
berger 2
05. 06. 2026 13.45
Nekateri še vedno poudarjajo kako je zadnja Janševa vlada uporabila vodni top !!! V takšnih razmerah, kot so bile takrat, je bil to še milejši ukrep. Bilo je v času predsedovanja SLO Svetu Evrope na Brdu in na Bledu. Levičarji nikakor niso mogli pšrenesti, da je to vodila Janševa vlada. Izkoristili so proticepilske proteste, ki so bili mirni in vmes pomešala svoje " naročene pretepače " Ti so blokirali. blokirali autocestni obroč, da bi onemogočili tujim diplomatom vstop v Ljubljano. Ti "uvoženi pretepači" so metali granitne kocke v policaje. V takšnih primerih je policija npr v Nemčiji ali v Franciji še mnogo bolj rigorozna in ukrepa z ostrejšimi ukrepi. Primerjava: ko je protestirala levica, je povzročala izgrede, ko je protestirala desnica so igrali harmoniko in peli narodne pesmi,
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+3
3 0
štajerc65
05. 06. 2026 13.33
Ha ha izpoljsanje kadrovske situacije. Pa naj pove kakšen je načrt ki ga do sedaj noben direktor ni izvedel.
Odgovori
+0
1 1
tron3
05. 06. 2026 13.27
Še manj odkritega kriminala in še več policajev ob cesti!!!
Odgovori
+1
6 5
Jernej Sekirnik
05. 06. 2026 13.24
levi pogrešajo nezakonito postavljenega vratarja senada jušiča....
Odgovori
-1
8 9
jank
05. 06. 2026 13.20
Do sedaj je veliko škodo povzročal neozdravljiv virus janšitis, ki je poneumljal ne prav inteligentni manjšinski del državljanov. Od včeraj dalje pa ta reakcionarna desna klika širi med vse državljane uničujoči virus jebola.
Odgovori
-5
11 16
islamint
05. 06. 2026 13.37
Vam pa se je v življenju moralo res zgoditi nekaj hudega, da ste tako nespravljivi in sovražite cel svet. Neuresničeni cilji? Tudi sama sem v mladosti imela višje cilje, nisem jih dosegla, pa zaradi tega ne krivim drugih.
Odgovori
+2
2 0
Jernej Sekirnik
05. 06. 2026 13.50
zdolgočasen socialkar...plačan trol
Odgovori
0 0
galambszar
05. 06. 2026 13.53
jank upam da se nalezeš vsega.
Odgovori
0 0
kekec_pokec
05. 06. 2026 13.07
Slamnata vlada brez hrbtenice in brez neodvisnosti v osnovnih poklicih bodo komandirani iz zgornjih pajackov
Odgovori
-12
8 20
razumi če lahko
05. 06. 2026 13.11
Je komandirala saj imamo sedaj novo vlado tista lažniva je odšla !
Odgovori
+9
17 8
macolagobec
05. 06. 2026 13.18
Slamnata vlada, ki jo je nastavila komunistična-kučanistična-lopovistična mafijska banda beži iz vseh položajev, cik-cak in tik-tak.
Odgovori
+5
9 4
lakala28
05. 06. 2026 13.06
Zanimivo. Petriča je kradovlada imenovala za direktorja PU Ljubljana 2021, potem, ko so policisti naklestitli rumene jopiče in je velepujs odstavil takratnega direktorja. Skratka, zamenjali so svojega za nekoga, ki je še bolj njihov.
Odgovori
+1
5 4
Slovenska pomlad
05. 06. 2026 13.05
Lorbek je janšist.
Odgovori
-5
7 12
razumi če lahko
05. 06. 2026 13.13
In kaj zdaj to je samo menjava , ki se itak vedno zgodi mogoče pa bo še čiščenje Golobistov !
Odgovori
+4
7 3
galambszar
05. 06. 2026 13.54
Ja in.
Odgovori
0 0
SLOVENSKI CHATGPT
05. 06. 2026 13.04
Novi šef pravi; “Ja, šef…!!!” 😂😂😂🤣
Odgovori
+3
8 5
macolagobec
05. 06. 2026 13.23
Stari pa: "BEJŽMA!"
Odgovori
-2
1 3
SpamEx
05. 06. 2026 13.04
točka 1. servis vodnega topa
Odgovori
+1
10 9
boslo
05. 06. 2026 13.14
Pričakovano. Vas huligane je potrebno ohladit, če pa kakšna čez rebre pade, pa tud ne škodi
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+3
9 6
Spijuniro Golubiro
05. 06. 2026 13.02
Janshuni je bil ze na jugu. Doma.
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-1
8 9
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