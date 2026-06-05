Primopredaja na Policiji: kaj napoveduje novi šef?

Vlada je na četrtkovi prvi redni seji s položaja generalnega direktorja policije razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Danijela Lorbka. Je karierni policist, ki je bil med tretjo vlado Janeza Janše direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (GPU). Lorbek bo 20. na čelu policije.

Lorbek je dejal, da se bo v prihodnjih dneh pogovoril z najožjimi sodelavci in se seznanil s sodelovanjem. "Funckijo sem sprejel s popolnim zavedanjem, da gre za odgovorno funkcijo. Zavedam se odgovornosti in svojih izkušenj v 38 letih dela v policiji. Sprejel sem jo tudi zato, ker vem, da imamo v Sloveniji odlične policistke in policiste, ki bodo s strokovnim znanjem izvajali naloge sklado s pozitivno zakonodajo."

Dejal je, da bo kadrovska situacija v policiji ena od njegovih prioritet. "Ena od zadev, ki bo prioritetna je karierni sistem v policiji. Ta je zelo dokončan – potrebne so manjše spremembe. Nujno je, da vsak policist ve, kakšna je njegova karierna pot. Skušali bomo najti še druge način, kako pridobiti policiste v sistem."