Primopredaja na Policiji: kaj napoveduje novi šef?

Vlada je na četrtkovi prvi redni seji s položaja generalnega direktorja policije razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Danijela Lorbka. Je karierni policist, ki je bil med tretjo vlado Janeza Janše direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (GPU). Lorbek bo 20. na čelu policije.
Lorbek je dejal, da se bo v prihodnjih dneh pogovoril z najožjimi sodelavci in se seznanil s sodelovanjem. "Funckijo sem sprejel s popolnim zavedanjem, da gre za odgovorno funkcijo. Zavedam se odgovornosti in svojih izkušenj v 38 letih dela v policiji. Sprejel sem jo tudi zato, ker vem, da imamo v Sloveniji odlične policistke in policiste, ki bodo s strokovnim znanjem izvajali naloge sklado s pozitivno zakonodajo."
Dejal je, da bo kadrovska situacija v policiji ena od njegovih prioritet. "Ena od zadev, ki bo prioritetna je karierni sistem v policiji. Ta je zelo dokončan – potrebne so manjše spremembe. Nujno je, da vsak policist ve, kakšna je njegova karierna pot. Skušali bomo najti še druge način, kako pridobiti policiste v sistem."
Karierni policist
Lorbek je 5. oktobra leta 2021, ko je na Brdu pri Kranju potekal vrh EU-Zahodni Balkan, vodil operativni štab. Takrat so v Ljubljani izbruhnili protesti nasprotnikov protikovidnih ukrepov in tedanje vlade ter se sprevrgli v nasilne izgrede.
Pred tem, junija 2019, je bil svetovalec generalne direktorice policije Tatjane Bobnar. Med majem 2009 in junijem 2019 pa je vodil Policijsko upravo Maribor, izhaja s spletne strani GPU.
Danijel Lorbek je karierni policist. Po končani kadetski šoli za miličnike leta 1988 je opravljal dela in naloge policista na policijski postaji Ljubljana Šiška, postaji mejne policije Šentilj in policijskem oddelku Maribor Tabor, kjer je bil tudi vodja varnostnega okoliša.
Leta 1993 je bil pomočnik komandirja na policijski postaji Maribor, konec istega leta pa je postal komandir policijskega oddelka Maribor Tabor. Leta 1996 je prevzel vodenje policijske postaje Maribor II.
Lorbek je leta 1998 opravljal delo načelnika urada načelnika Policijske uprave Maribor, leta 2001 pa je postal načelnik urada uniformirane policije iste uprave. Leta 2004 je prevzel vodenje sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije GPU.
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