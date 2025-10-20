Na vrhu sredozemskih držav v Portorožu o konkurenčnosti in Bližnjem vzhodu

Neformalna skupina MED9 je z namenom krepitve sodelovanja in usklajevanja glede aktualnih zadev v EU in Sredozemlju nastala leta 2013. Slovenija se ji je skupaj s Hrvaško pridružila leta 2021.

Na srečanju, ki ga vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji, bo premier Robert Golob gostil voditelje Francije, Španije, Grčije, Portugalske, Malte, Cipra in Hrvaške. Italijo bo medtem zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

V družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. jih bodo zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in Bližnji vzhod.

Glede konkurenčnosti bodo iskali skupna stališča pred vrhom EU prihodnji teden, glede Bližnjega vzhoda pa bodo razpravljali zlasti o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo.

Ob zaključku je predvidena skupna deklaracija voditeljev sredozemskih držav, pa tudi skupna izjava z Jordanijo o bližnjevzhodni krizi.