Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Na vrhu sredozemskih držav v Portorožu o konkurenčnosti in Bližnjem vzhodu

Portorož, 20. 10. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
9

Premier Robert Golob bo v Portorožu gostil voditelje sredozemskih članic EU, združenih v MED9. Gre za vrhunec slovenskega predsedovanja skupini, na katerem bodo voditelje v družbi predsednice Evropske komisije in jordanskega kralja zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in razmere na Bližnjem vzhodu.

Portorož
Portorož FOTO: Shutterstock

Neformalna skupina MED9 je z namenom krepitve sodelovanja in usklajevanja glede aktualnih zadev v EU in Sredozemlju nastala leta 2013. Slovenija se ji je skupaj s Hrvaško pridružila leta 2021.

Na srečanju, ki ga vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji, bo premier Robert Golob gostil voditelje Francije, Španije, Grčije, Portugalske, Malte, Cipra in Hrvaške. Italijo bo medtem zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

V družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. jih bodo zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in Bližnji vzhod.

Glede konkurenčnosti bodo iskali skupna stališča pred vrhom EU prihodnji teden, glede Bližnjega vzhoda pa bodo razpravljali zlasti o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo.

Ob zaključku je predvidena skupna deklaracija voditeljev sredozemskih držav, pa tudi skupna izjava z Jordanijo o bližnjevzhodni krizi.

Preberi še Prehlajenega kralja zamenjal princ in z Golobom govoril o Gazi

Že pred vrhom MED9 je Golob v nedeljo na uradnem obisku gostil prestolonaslednika jordanskega kralja, drevi pa bo delovni obisk v Kopru začel francoski predsednik Emmanuel Macron in ga nato v torek nadaljeval v Ljubljani.

Preberi še Golob bo gostil Macrona: krepitev partnerstva na številnih področjih

V Portorožu bo danes zaradi dogajanja veljala spremenjena prometna ureditev, iz notranjosti države proti Portorožu pa je pričakovati kolone s policijskim spremstvom.

vrh med9 portorož sredozemlje
Naslednji članek

ZDA trdijo, da so napadle ladjo 'levičarskih upornikov', Kolumbiji ustavljajo pomoč

Naslednji članek

Pijan zapeljal s ceste in se prevrnil na streho

SORODNI ČLANKI

Golob bo gostil Macrona: krepitev partnerstva na številnih področjih

Prehlajenega kralja zamenjal princ in z Golobom govoril o Gazi

Golob o migracijah: Nobena država se ne more s tem problemom spopasti sama

Voditelji Med9 o energetski varnosti in omejitvah cen plina

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
20. 10. 2025 09.48
+1
baje bo rogljičke in kavico postregla žena od Robija
ODGOVORI
1 0
Gram
20. 10. 2025 09.11
+2
Nespoštovanja vredni.
ODGOVORI
2 0
Polkavalčekrokenrol
20. 10. 2025 08.56
-5
Ivana ne bo,bodo morale muhe poiskat drugo letališče
ODGOVORI
0 5
Castrum
20. 10. 2025 08.58
+3
Zahvali Janši, da nas je splph pripeljal v to skupino, ok!
ODGOVORI
3 0
Polkavalčekrokenrol
20. 10. 2025 09.00
-1
Hvala Ivan
ODGOVORI
1 2
Castrum
20. 10. 2025 08.52
+3
Gre za pomembno skupino in dobro je da smo leta 2021 postali del te skupine.
ODGOVORI
4 1
IskraLJ
20. 10. 2025 08.51
+2
Zbor teroristov v Portorožu.
ODGOVORI
4 2
travc
20. 10. 2025 08.49
+4
Zame nezaželjeni.
ODGOVORI
5 1
Vakalunga
20. 10. 2025 08.49
+8
Verjetno bo glavna zvezda Tanja Fajon ki bo ostale seznanila kako je v jedrnih Evropskih državah, Somaliji predvsem pa Etiopiji kjer je 70 % ljudi nepismenih ostali pa so pastirji )) Gre za veliko gospodarsko sodelovanje..Seveda gre za nažirate na račun naših ubogih otrok, kot je bil zadnji sestanek NATSA kjer so žrli na koncu pa smo dobili račun za Ukrajinske rakete..
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306