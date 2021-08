Na vrhuncu vročinskega vala v severni Sloveniji možna krajevna neurja s točo

Nedelja nam prinaša nov zelo vroč dan tega poletja s temperaturami nad 35 stopinj Celzija. Marsikje bo to tudi vrhunec že četrtega letošnjega vročinskega vala in hkrati tudi najvišja temperatura letos. V drugem delu popoldneva pa bomo že čutili vpliv bližajoče hladne fronte, in takrat se bodo v severnem delu Slovenije razvile krajevne plohe in nevihte. Zaradi velike pregretosti ozračja bo lahko predvsem na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju nastalo tudi kakšno lokalno neurje z močnimi sunki vetra, nalivi in točo.

Vstopili smo še v zadnji del meteorološkega poletja, ki nam je prineslo veliko vročine. Ekstremno visokih temperatur nad 40 stopinj Celzija letos sicer nismo beležili, kljub temu pa se bo poletje 2021 zaradi velikega števila dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija v večjem delu Slovenije v meteorološko zgodovino zapisalo kot drugo najtoplejše do zdaj. Kot vse kaže, bomo nekoliko zaostali le za poletjem 2003.

Marsikje v vzhodni Sloveniji bodo danes izmerjene najvišje temperature letos. Da bo toplotna obremenitev še večja, pa bo, podobno kot v preteklih dneh, poleg visokih temperatur in vlage skrbel tudi šibak veter, ki ob temperaturah nad 35 stopinj Celzija deluje podobno kot fen.

Na Primorskem je bilo tako letos do vključno danes že več kot 40 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija, po nižinah osrednje in južne Slovenije pa je bilo takih dni okoli 35. To pa je po podatkih Arsa kar dvakrat več od dolgoletnega povprečja med leti 1981 in 2010. Pred nami sta še najmanj dva zelo vroča dneva, ki bosta marsikje tudi vrhunec letošnjega poletja. Žal pa to pomeni tudi, da je ob bližajoči spremembi vremena na razpolago veliko energije za nastanek lokalno močnejših neviht in neurij.

icon-expand Danes popoldne in zvečer se lahko predvsem v severnem delu Slovenije razvije kakšno lokalno neurje s točo. FOTO: Dreamstime

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Podobno kot sobota bo tudi nedelja v večjem delu Slovenije minila v znamenju sončne pripeke. Nekaj sence pred žgočim poletnim soncem nam bodo dopoldne nudili le posamezni kopasti oblaki. Popoldne se bo oblačnost na severu nekoliko zgostila. Iznad Avstrije bo v drugem delu popoldneva in zvečer predvsem Koroško, Štajersko in Prekmurje doseglo nekaj neviht. Zaradi velike pregretosti ozračja in bližajoče hladne fronte se bo lahko razvilo tudi kakšno lokalno neurje z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter in najhujša vročina se bo po šestih dneh iz Goriške in Vipavske doline preselila na jugovzhod države. Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju bodo današnje najvišje temperature okoli 37, lokalno morda tudi do 38 stopinj Celzija. Drugod bo od 33 do 36 stopinj Celzija. V alpskih dolinah bo okoli 30 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje povsod umirilo. Po nekaterih nižinah bo proti jutru nastala megla.

icon-expand Napoved temperatur za sredino nedeljskega popoldneva FOTO: Meteologix