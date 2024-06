Na vročem Balkanu je prisotnost mednarodnih sil ključna, da spet ne poči

Dan državnosti praznujejo tudi slovenski vojaki na misijah po svetu. 310 jih je razporejenih v tujini, največ, 110 na Kosovu. Tam je Slovenija prisotna že 24 let in z misijo KFOR se je ob obisku kontingenta minister Marjan Šarec pogovarjal o povišanju števila naših vojakov. Na Kosovo je prvič poletelo novo vojaško transportno letalo Spartan, s tem pa je naša vojska dobila tudi možnost zračnega mostu z misijami in evakuacije slovenskih državljanov v težavah v tujini.