Na Vršiču bo po rekonstrukciji ceste 258 parkirnih mest manj

Kot so pojasnili na direkciji, so razlogi za zmanjšanje števila parkirnih mest prostorske omejitve in pogoji soglasodajalcev. Tako je predvidenih 92 parkirnih mest za osebna vozila, od tega tri za invalide. Urejenih bo tudi 14 parkirnih mest za motorje in dve parkirni mesti za avtobuse.

"Ureditev parkirišč bo pomenila precejšnje zmanjšanje števila vozil, ki bodo lahko ustavila na vrhu Vršiča, saj danes na tem območju parkira tudi do 350 vozil, pri čemer pa tako število vozil povzroča močno degradacijo obcestnega sveta in ovira pretočnost tranzita na tej cesti ter zmanjšuje prometno varnost," so pojasnili na direkciji.

Začetek gradbenih del na območju prelaza je predviden letošnjo jesen. Trenutno je v teku razpis za izbiro izvajalca del. Rok za oddajo ponudb se izteče v četrtek. Večina del bo izvedena v prihodnjem letu, zaključena pa bodo predvidoma v pomladnih mesecih leta 2026.

Gradnja časovno omejena

Gradnja bo časovno omejena, saj dela v turistični sezoni ne bodo potekala. Način in postopek gradnje ter podroben terminski plan del bo pripravil izbrani izvajalec po uvedbi v delo. V času gradnje je odvijanje prometa predvideno pod polovično zaporo, za izvedbo določenih del pa je predvidena tudi krajša popolna zapora.

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste na vrhu prelaza in ureditev parkirišč, pa tudi postavitev ploščatega prepusta in novega vodovodnega priključka. Kot pojasnjujejo na direkciji, je obstoječe vozišče močno dotrajano, s številnimi zmrzlinskimi poškodbami, ki se odražajo v razpokanosti in luščenju asfaltnih površin. Ob robu vozišča je na več delih manjše kamenje kot ostanek nanosov s pobočja.

Omenjena cesta povezuje Zgornjesavsko dolino in Posočje ter poteka kot panoramska cesta po osrčju Triglavskega narodnega parka. Cesta je predvsem v prometnih mesecih močno obremenjena tako s tranzitnim prometom kot tudi turisti in pohodniki, katerih cilj je prelaz Vršič kot izhodišče za panoramske oglede in pohodništvo ter alpinizem. Obnova vozišča pa bo prinesla povečanje prometne varnosti, so prepričani na direkciji.

Medtem tečejo tudi priprave na uvedbo sistema zapornic v dolinah na obeh straneh prelaza. Prometni režim naj bi bil tak, da je vožnja čez prelaz mogoča v vsakem primeru, ustavljanje na vrhu prelaza pa le, če so na voljo prosta parkirna mesta.

Trenutno je za zapornice v izdelavi projektna dokumentacija, in sicer v sklopu dveh ločenih projektih nalog, ena za kranjskogorsko ter druga za trentarsko stran. Izvedba javnega naročila za postavitev zapornic je predvidena v prvi polovici letošnjega leta. Če bodo pravočasno pridobljena vsa soglasja, je pričetek gradnje predviden letošnjo jesen, dela pa bodo predvidoma zaključena prihodnje leto.

Kot je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan, bosta v letošnji poletni sezoni, ko umirjanje prometa na Vršiču še ne bo izvedeno, občini Kranjska Gora in Bovec v vrhuncu poletne sezone znova sami urejali promet na prelazu. Tako je bilo že lani, ko so z rediteljsko službo uspešno preprečevali zastoje na prelazu.

Medtem še naprej potekajo tudi pogovori glede ureditve prometnega režima v dolini Vrata, kjer je bila avtomatska zapornica postavljena že lansko jesen, a do sklenitve dogovora glede režima ne more biti v uporabi. Županja je pojasnila, da se mesečno srečujejo s predstavniki direkcije in da pogovori intenzivno tečejo. "Mi iskreno računamo, da bomo morda konec meseca maja že imeli poskusno obratovanje zapornice," je dejala.

Na direkciji so pojasnili, da so v usklajevanju zadnje podrobnosti glede prometnega režima. V pripravi je naročilo za izvedbo obračališča pred zapornico, prav tako pa tudi pravne podlage za uveljavitev prometnega režima, to so odredba o omejitvi prometa, občinski odlok in uredba o kategorizaciji državnih cest. Nov prometni režim bo predvidoma vzpostavljen do glavne turistične sezone.