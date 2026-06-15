Na Vršiču začel veljati nov prometni režim

Zapornica pod prelazom bo od danes dalje v funkciji. Omogočen bo časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza. Parkiranje bo dovoljeno na urejenih parkiriščih pod prelazom, denimo pri Ruski kapelici ali Erjavčevi koči. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos ostaja zaprta, saj izvajalec del ni uspel dokončati parkirišč na vrhu Vršiča, je pojasnila kranjskogorska županja Henrika Zupan .

Povedala je, da bodo na Vršiču za pretočnost prometa tudi letos skrbeli reditelji, tako kot že od leta 2023, za kar si stroške delita občini Kranjska Gora in Bovec. Pri zapornici v dolini pa bodo o sistemu delovanja voznike obveščali informatorji. "Apeliramo tudi na medobčinsko redarstvo in policijo k ukrepanju pri napačno parkiranih vozilih," je dejala županja.

"Čeprav je narejeno le napol, se nam vseeno zdi prav, da se sistem vzpostaviti. Na ta način se bo promet vendarle umirjal, sistem se bo postopoma uveljavljal in ljudje se ga bodo navadili," je ocenila županja. Čeprav so na občini nekoliko razočarani razumejo, da parkirišča na vrhu Vršiča še niso urejena, ker se je zimska sezona na Vršiču zavlekla v pomlad in ker zaradi nepravilnega parkiranja na na gradbišču izvajalec ni mogel delati.

Na Vršiču je bila namreč v maju zaradi počitnic Avstrijcev in Nemcev precejšnja gneča. "Povsem nerazumljivo mi je, da ljudje ne spoštujejo prometnih znakov in pustijo svoje vozilo na mestu, kjer je jasno označeno, da je gradbišče," je izpostavila županja.

Upa, da se bo situacija izboljšala z vzpostavijo brezplačnega javnega avtobusnega prevoza prek prelaza, ki ga financira ministrstvo za infrastrukturo in se je začel izvajati v začetku tega meseca. "Ljudi pozivamo, naj uporabljajo avtobus, tako bomo skupaj zagotovili pretočnost in tudi varovanje narave na območju Vršiča," je izpostavil direktor kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar.

"Ne zdi se nam, da bo nov prometni režim čez prelaz Vršič ljudi odvrnil od obiska, ampak bo le spremenil način obiska, tako da bodo ljudje bolj posegali po trajnostnih oblikah mobilnosti. Spodbujamo jih, naj avtomobile pustijo v dolini in se do znamenitosti odpravijo z avtobusi," je povedala Katja Hartman iz javnega zavoda Turizem Kranjska Gora.