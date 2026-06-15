Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na Vršiču začel veljati nov prometni režim

Kranjska Gora, 15. 06. 2026 09.16 pred 10 dnevi 3 min branja 12

Avtor:
STA
Vršič

Na območju prelaza Vršič je stopil v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic. Ta zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Pretočnost prometa bodo zagotavljali z reditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki prek prelaza vozijo od začetka junija.

Zapornica pod prelazom bo od danes dalje v funkciji. Omogočen bo časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza. Parkiranje bo dovoljeno na urejenih parkiriščih pod prelazom, denimo pri Ruski kapelici ali Erjavčevi koči. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos ostaja zaprta, saj izvajalec del ni uspel dokončati parkirišč na vrhu Vršiča, je pojasnila kranjskogorska županja Henrika Zupan.

Vršič
Vršič
FOTO: Aljoša Kravanja

Povedala je, da bodo na Vršiču za pretočnost prometa tudi letos skrbeli reditelji, tako kot že od leta 2023, za kar si stroške delita občini Kranjska Gora in Bovec. Pri zapornici v dolini pa bodo o sistemu delovanja voznike obveščali informatorji. "Apeliramo tudi na medobčinsko redarstvo in policijo k ukrepanju pri napačno parkiranih vozilih," je dejala županja.

"Čeprav je narejeno le napol, se nam vseeno zdi prav, da se sistem vzpostaviti. Na ta način se bo promet vendarle umirjal, sistem se bo postopoma uveljavljal in ljudje se ga bodo navadili," je ocenila županja. Čeprav so na občini nekoliko razočarani razumejo, da parkirišča na vrhu Vršiča še niso urejena, ker se je zimska sezona na Vršiču zavlekla v pomlad in ker zaradi nepravilnega parkiranja na na gradbišču izvajalec ni mogel delati.

Na Vršiču je bila namreč v maju zaradi počitnic Avstrijcev in Nemcev precejšnja gneča. "Povsem nerazumljivo mi je, da ljudje ne spoštujejo prometnih znakov in pustijo svoje vozilo na mestu, kjer je jasno označeno, da je gradbišče," je izpostavila županja.

Upa, da se bo situacija izboljšala z vzpostavijo brezplačnega javnega avtobusnega prevoza prek prelaza, ki ga financira ministrstvo za infrastrukturo in se je začel izvajati v začetku tega meseca. "Ljudi pozivamo, naj uporabljajo avtobus, tako bomo skupaj zagotovili pretočnost in tudi varovanje narave na območju Vršiča," je izpostavil direktor kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar.

"Ne zdi se nam, da bo nov prometni režim čez prelaz Vršič ljudi odvrnil od obiska, ampak bo le spremenil način obiska, tako da bodo ljudje bolj posegali po trajnostnih oblikah mobilnosti. Spodbujamo jih, naj avtomobile pustijo v dolini in se do znamenitosti odpravijo z avtobusi," je povedala Katja Hartman iz javnega zavoda Turizem Kranjska Gora.

Vršič
Vršič
FOTO: Aljoša Kravanja

Avtobusni prevozi iz kranjskogorske in bovške strani so se začeli s prvim vikendom v juniju, saj so do 24. junija na voljo le med konci tedna, nato pa do konca septembra vsak dan. Najbolj pogosti bodo v vrhuncu sezone, ko bo dnevno skoraj 20 prevozov. Poleg tega je vozni red pripravljen tako, da služi tudi kot dostop za planinske in alpinistične vzpone ter ture, saj gresta prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore na pot ob 4.30, zadnja pa ob 21.30.

Avtobusni prevozi v dolino Vrata, ki jih v zadnjih letih zagotavlja kranjskogorska občina, so se že izkazali za zelo priljubljene. V določenih terminih so precej obremenjeni, zato so letos za avtobuse v dolino Vrata in električne kombije, ki vozijo do slapa Peričnik, uvedli rezervacijski sistem.

Kot je pojasnila Hartman, je polovico sedežev na omenjenih avtobusih in kombijih v dolino Vrata možno rezervirati vnaprej. "Rezervacija je plačljiva, saj se želimo izogniti temu, da bi nekdo nekaj rezerviral, potem pa ne prišel. Na ta način tudi želimo zmanjšati nezadovoljstvo uporabnikov," je povedala.

vršič parkirišče promet
24ur.com V Vratih nov prometni režim, kolikšna bo parkirnina?
24ur.com 'Neodgovorno je, da ne povečamo pretočnosti prometa tam, kjer bi morali'
24ur.com Brezplačen avtobus na Vršič, parkiranje na vrhu ne bo dovoljeno
24ur.com V Mariboru zagnali nov sistem avtobusnih linij
24ur.com Prometni kolaps v dolini Vrat: premalo parkirišč v priljubljeni alpski dolini
24ur.com Kakšne novosti čakajo voznike na slovenskih avtocestah?
24ur.com Pobuda za prekategorizacijo obalne hitre ceste v glavno
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peni Stojanović
16. 06. 2026 09.52
pravilno zdesetkat to gam4d turisticno sama intriga
Odgovori
0 0
Letnik 1964
15. 06. 2026 19.57
malo čez mejo cesta na Dobrač, plačljiva v določenem obdobju, parkirišč dovolj, plačilo uporabw ceste se šteje tudi za plačilo parkirnine, pozimi cesta urejena, brez plačila, plačaš pa parking
Odgovori
+4
4 0
Victoria13
15. 06. 2026 18.50
Povsod zapornice, omejitve prometa....najbolje, da se gorenjske občine, kar obdajo z ograjo, da jih ne bo kdo motil!
Odgovori
+7
8 1
Nace Štremljasti
15. 06. 2026 15.11
totalno nesposobna županja,govori da so tujci v času počitnic parkirali na gradbišču,v avstriji kjer je red boš samo enkrat tako parkiral,bo tako drago da boš parkiral v dolini ter šel naprej peš,v kranjskogorskih butalah je pa pač tako,glede izvajalcev dela na vršiču,dali bi delo kitajcem bi se že zdavnaj vozili brez problemov,naši pa samo jamrajo ter dodajajo anekse,ne more biti drugače,ter tudi ne bo
Odgovori
+10
11 1
Emil23
15. 06. 2026 14.29
Lepo si pripravljajo teren za plačljiv prehod. Upam stavit, da bo že v roku dveh let tako. Država naj lepo obnavlja ceste, ki so jo zgradili Italjani, denar od prehoda pa se bo lepo stekal občini. Seveda še kakšnemu privat podjetju blizu občini.
Odgovori
+12
13 1
NeXadileC
15. 06. 2026 13.51
Zaporniška neumnost.
Odgovori
+6
7 1
ZIPPO
15. 06. 2026 13.06
Sezona pred vrati in izvajalec ni uspel dokončati parkirišč na vrhu???Roki za dokončanje del ne obstajajo???Red in nadzor????Vsak je danes lahko župan,na papirju seveda.....Sramota za občino,ampak kasirali pa bi vse a ne županja,to pa z lahkoto!
Odgovori
+9
10 1
kivzfccz
15. 06. 2026 12.38
Če ne bi bilo ruskih fantov bi imeli še sedaj le planinsko stezo. Je pa kepo kasirati in nič narediti. Po Evropi so višji premazi,pa je parkiranje brezplačno.
Odgovori
+11
13 2
marker1
15. 06. 2026 12.36
Najlažja in najhitrejša pot v Bovec bo iz Rateč v Italijo in čez Predel. Kakšne morajo biti ceste in parkirišča na prelazih si lahko naši ogledate v italijanskih Dolomitih in po Avstriji. Nikjer ramp, široke ceste, ne pa ozka cesta na Vršič, zgrajena pred več kot 100 leti in praktično nespremenjena od takrat do danes.
Odgovori
+13
13 0
celjan2
15. 06. 2026 15.23
Pa še to so nam jodlarji naredili s ruskimi ujetniki!
Odgovori
+8
8 0
marker1
15. 06. 2026 15.44
Tudi italijanski ujetniki so bili med njimi.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763