Na Vršiču nov prometni režim, veljal bo od septembra

Kot so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, bo na vrhu prelaza urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve parkirni mesti za avtobuse in osem mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno.
Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah.
Pred zapornicama se cesta razširi na dva prometna pasova. Desni prometni pas bo namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici bodo prevzeli parkirni listek, vstop pa bo omogočen le, dokler bodo na voljo prosta parkirna mesta. Levi prometni pas bo namenjen vsem ostalim uporabnikom, ki bodo pot nadaljevali čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti.
Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče. "Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišča na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona," so zapisali na direkciji.
Če bo kolona za parkiranje segala do mesta, kjer se desni pas loči od glavnega prometnega pasu, se nova vozila ne bodo smela ustavljati na levem tranzitnem pasu. Vozniki bodo v tem primeru lahko uporabili obračališče ali pa nadaljevali vožnjo čez prelaz brez možnosti parkiranja na vrhu, so pojasnili.
Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Kot so poudarili na direkciji, je cilj nove prometne ureditve varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone.
Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija, vendar še ne omogoča parkiranja na vrhu prelaza, saj parkirna mesta v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste še niso dokončana. Tako zapornica za parkiranje ostaja zaprta, zapornica za tranzit pa omogoča časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom.
Gradbena dela za ureditev parkirišč na vrhu prelaza medtem še potekajo in razmere so precej kaotične, saj vozniki parkirajo vsepovsod, tudi na območju gradbišča. Kot je opozorila kranjskogorska županja Henrika Zupan, ljudje ne spoštujejo predpisov.
Občini Kranjska Gora in Bovec skušata skrbeti za red s pomočjo rediteljev in redarjev. "Ljudi prosijo in opozarjajo ter skušajo na ta način zagotavljati pretočnost prelaza. Za kaznovanje so pristojni le policisti, ki pa imajo premalo kadra," je izpostavila županja.
Prepričana je, da je treba pred dokončno vzpostavitvijo novega prometnega režima postaviti še dodatne usmerjevalne table, da bodo ljudje že pred prihodom ob vznožje Vršiča vedeli, ali so parkirišča na prelazu zasedena. Poleg tega je že sedaj jasno, da bo parkirišč na prelazu občutno premalo, in sicer približno za dve tretjini manj kot v preteklosti, kar je posledica zahtev nosilcev urejanja prostora na območju Triglavskega narodnega parka.
Trenutno z razmerami na prelazu zagotovo ni nihče zadovoljen, je prepričana županja. "Smo v prehodni fazi in moramo še potrpeti," je ocenil direktor kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar, ki ga žalosti, da ni uspela država z izvajalcem del na vrhu prelaza dokončati do začetka poletne sezone, kot je bilo prvotno predvideno.
Težave se pojavljajo tudi pri organiziranem javnem prevozu čez Vršič, ki ga je država uvedla v letošnji poletni sezoni. "Cesta je široka, kolikor je. Poleg tega ima avtobus omejeno zmogljivost in v konicah se včasih zgodi, da je avtobus poln in morajo obiskovalci počakati naslednjega," je o izkušnjah obiskovalcev povedal direktor Turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
Računa, da bodo po sezoni opravili analizo in preučili možnosti izboljšav. Morda bi bilo na tej liniji smiselno uvesti možnost rezervacije, kar je letos prvič zaživelo na brezplačnem javnem prevozu v dolino Vrata, ki ga zagotavlja kranjskogorska občina
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.