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Slovenija

Na Vršiču nov prometni režim, veljal bo od septembra

Kranjska Gora, 06. 08. 2026 18.17 pred 3 dnevi 4 min branja 24

Avtor:
STA
Vršič

Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu.

Kot so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, bo na vrhu prelaza urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve parkirni mesti za avtobuse in osem mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno.

Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah.

Vršič
Vršič
FOTO: Aljoša Kravanja

Pred zapornicama se cesta razširi na dva prometna pasova. Desni prometni pas bo namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici bodo prevzeli parkirni listek, vstop pa bo omogočen le, dokler bodo na voljo prosta parkirna mesta. Levi prometni pas bo namenjen vsem ostalim uporabnikom, ki bodo pot nadaljevali čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti.

Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče. "Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišča na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona," so zapisali na direkciji.

Če bo kolona za parkiranje segala do mesta, kjer se desni pas loči od glavnega prometnega pasu, se nova vozila ne bodo smela ustavljati na levem tranzitnem pasu. Vozniki bodo v tem primeru lahko uporabili obračališče ali pa nadaljevali vožnjo čez prelaz brez možnosti parkiranja na vrhu, so pojasnili.

Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Kot so poudarili na direkciji, je cilj nove prometne ureditve varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone.

Vršič
Vršič
FOTO: Aljoša Kravanja

Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija, vendar še ne omogoča parkiranja na vrhu prelaza, saj parkirna mesta v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste še niso dokončana. Tako zapornica za parkiranje ostaja zaprta, zapornica za tranzit pa omogoča časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom.

Gradbena dela za ureditev parkirišč na vrhu prelaza medtem še potekajo in razmere so precej kaotične, saj vozniki parkirajo vsepovsod, tudi na območju gradbišča. Kot je opozorila kranjskogorska županja Henrika Zupan, ljudje ne spoštujejo predpisov.

Občini Kranjska Gora in Bovec skušata skrbeti za red s pomočjo rediteljev in redarjev. "Ljudi prosijo in opozarjajo ter skušajo na ta način zagotavljati pretočnost prelaza. Za kaznovanje so pristojni le policisti, ki pa imajo premalo kadra," je izpostavila županja.

Prepričana je, da je treba pred dokončno vzpostavitvijo novega prometnega režima postaviti še dodatne usmerjevalne table, da bodo ljudje že pred prihodom ob vznožje Vršiča vedeli, ali so parkirišča na prelazu zasedena. Poleg tega je že sedaj jasno, da bo parkirišč na prelazu občutno premalo, in sicer približno za dve tretjini manj kot v preteklosti, kar je posledica zahtev nosilcev urejanja prostora na območju Triglavskega narodnega parka.

Trenutno z razmerami na prelazu zagotovo ni nihče zadovoljen, je prepričana županja. "Smo v prehodni fazi in moramo še potrpeti," je ocenil direktor kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar, ki ga žalosti, da ni uspela država z izvajalcem del na vrhu prelaza dokončati do začetka poletne sezone, kot je bilo prvotno predvideno.

Težave se pojavljajo tudi pri organiziranem javnem prevozu čez Vršič, ki ga je država uvedla v letošnji poletni sezoni. "Cesta je široka, kolikor je. Poleg tega ima avtobus omejeno zmogljivost in v konicah se včasih zgodi, da je avtobus poln in morajo obiskovalci počakati naslednjega," je o izkušnjah obiskovalcev povedal direktor Turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.

Računa, da bodo po sezoni opravili analizo in preučili možnosti izboljšav. Morda bi bilo na tej liniji smiselno uvesti možnost rezervacije, kar je letos prvič zaživelo na brezplačnem javnem prevozu v dolino Vrata, ki ga zagotavlja kranjskogorska občina

vršič kranjska gora promet
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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
07. 08. 2026 09.23
Bil večkrat na vršiču in sigurno razmere niso bile kaotične bojo pa sedaj vse za ljubi evrček
Odgovori
+1
2 1
pepe007
07. 08. 2026 09.12
Slovenija ima resno sistemsko težavo, da nesposobni kadri urejajo javne zadeve.
Odgovori
+3
3 0
Robi333
07. 08. 2026 08.19
Nekateri bi najraje videli, da se kar parkirno hišo nardi na vrhu..
Odgovori
-1
1 2
qwerty99
06. 08. 2026 21.33
Pride turist nekje od daleč, ne ve, kaj naj pričakuje, vidi desni pas je nekaj za plačat, zato gre po levem, pripelje na Vršič in vidi da je lepo, rad bi ustavil, se malo razgledal, sprehodil, mogoče kaj pojedel, kupil vsaj spominek, pa mu redar razloži, da mora peljati naprej, ker ni plačal parkirnine, niti je zdaj ne more plačati, čeprav vidi prazna parkirna mesta. Dobra rešitev za ustvarjanje zmede.
Odgovori
+14
16 2
štrekeljc
06. 08. 2026 21.30
Nove spremembe v svrho večje zmede!
Odgovori
+7
8 1
Petur
06. 08. 2026 21.26
režim kaširana,nič kot v tej smeri..
Odgovori
+0
2 2
Potouceni kramoh
06. 08. 2026 21.12
Tko kaotična kot je ta kvazi država..tko kaotično je tut vse ostalo.
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+10
11 1
Na pol ovca
06. 08. 2026 20.37
kaj se tam dogaja? rampe? ko sem bil nazadnje tam ni bilo ne ramp ne gužve pred korono
Odgovori
+7
8 1
Maček
06. 08. 2026 20.23
Pa pejte rajši na Osilnico in čez Strmo Reber. Lepša cesta in enako lepo, kot precenjeni Vršič. Rampe pa tam ne bo najmanj še 50 let.
Odgovori
+5
6 1
patriot11
06. 08. 2026 20.22
Ne se razburjat. Nekatera parkirišča v tujini imajo celo rezervacijo parkirnega prostora. Če nimaš rezervacije za določen datum, te zapornica niti pod razno ne bo spustila naprej. Tako odpadejo tudi vsa izsiljena parkirna mesta, kar je okrog prelaza Vršič dnevna praksa in predstavlja nevarnost za promet.
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+0
3 3
Analist
06. 08. 2026 19.55
Kako lahko izboljšaš že tako kaotičen sistem parkiranja tako, da število že tako omejenih parkirnih mest zmanjšaš za skoraj štirikrat? Če bi kdo s takšno idejo prišel na plano pred 20 leti, bi ga vsi imeli za popolnoma norega. Danes pa se takšni projekti brez težav izvajajo. Kako je mogoče, da se takšne rešitve sploh odobrijo? To ni nič drugega kot oškodovanje narave ter proračuna. Da ne govorimo o tem, da težave niso niti približno rešene. Kot rešitev so postavili dva velik avtobusa, ki povzročata zastoje in dodatno obremenjujeta prostor. Zakaj se ne uvede več manjših avtobusov? Namesto dveh velikih bi jih lahko vozilo šest do deset minu usov, število pa bi se prilagajalo glede na sezono in dejanske potrebe. Težko je razumeti, kako lahko nekdo predlaga takšno rešitev, še težje pa, da jo nekdo odobri. Na koncu pa posledice nosimo vsi, ki tam živimo ali območje obiskujemo. To ni trajnostno urejanje prostora, ampak korak v smer omejevanja dostopa do narave in njenega postopnega privatiziranja. Na račun turizema so uničili našo naravo pod pretvezo, da bodo zaščitili naravo. Potem pa takoj dnevna karta 25€ pa smo spet tam. Popolnoma so izgubili kompas in za to bi morali odgovarjati in upam da neke tudi bodo.
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+18
19 1
anthrax
06. 08. 2026 19.48
še dobro da sem se naužil Slovenije, ko še ni bilo masovnega turizma. vse postaja umetno in nepristno
Odgovori
+18
18 0
štrekeljc
06. 08. 2026 21.33
Ditto!
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
06. 08. 2026 19.46
To ti najšibkejši model AI izdela boljšo rešitev lol.
Odgovori
+10
12 2
determinanta
06. 08. 2026 19.45
Banda, samo kasirali bi...
Odgovori
+4
6 2
kivzfccz
06. 08. 2026 19.43
Na podobnih preložil po svetu zgradijo parkirišča. Pri nas pa je sveta zemlja,saj se ne naredi nič za udobje potnikov. V planinskih kočah imamo sanitarne,ki spadajo v srednji vek,o katerih pišejo tuji pohodniki.
Odgovori
+8
10 2
Sandokkan
06. 08. 2026 19.41
Kaj pa če se spodaj nekdo odloči samo za prehod in se potem premisli in hoče parkirati?
Odgovori
+7
10 3
Emil23
06. 08. 2026 19.36
Lepo pripravljajo teren, ko bo vsak prehod plačljiv. Upam stavit, da bo v roko treh let plačljiv prehod!
Odgovori
+10
11 1
Stojadina-sportiva
06. 08. 2026 20.51
Če ga zrihtajo, tako kot delajo avstrijci ne bo prav nič sporno...vsi plačljivi avstrijski prelazi so poezija za vozit.
Odgovori
+4
4 0
Emil23
06. 08. 2026 21.30
Tudi Italjanski prelazi so poezija za vozit pa nisem, do zdaj plačal še nobenega.
Odgovori
+6
6 0
Stojadina-sportiva
06. 08. 2026 21.39
Ja tudi italjanski so ok, ampak avstrijski so še kak nivo višje.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
06. 08. 2026 18.39
In sedaj bo niže dol kaos
Odgovori
+4
6 2
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