Na Vršiču nov prometni režim, veljal bo od septembra

Kot so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, bo na vrhu prelaza urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve parkirni mesti za avtobuse in osem mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah.

Vršič FOTO: Aljoša Kravanja

Pred zapornicama se cesta razširi na dva prometna pasova. Desni prometni pas bo namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici bodo prevzeli parkirni listek, vstop pa bo omogočen le, dokler bodo na voljo prosta parkirna mesta. Levi prometni pas bo namenjen vsem ostalim uporabnikom, ki bodo pot nadaljevali čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti. Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče. "Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišča na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona," so zapisali na direkciji. Če bo kolona za parkiranje segala do mesta, kjer se desni pas loči od glavnega prometnega pasu, se nova vozila ne bodo smela ustavljati na levem tranzitnem pasu. Vozniki bodo v tem primeru lahko uporabili obračališče ali pa nadaljevali vožnjo čez prelaz brez možnosti parkiranja na vrhu, so pojasnili. Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Kot so poudarili na direkciji, je cilj nove prometne ureditve varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone.

Vršič FOTO: Aljoša Kravanja