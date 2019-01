'Na vrsto napak, ki so vodile do pobega, smo opozarjali, a nas nihče ni poslušal'

Policisti so želeli pojasniti tudi njihovo plat pobeg zapornikov. Okrog 20. decembra je pravosodni policist opozoril nadrejene na nenavadno dogajanje z zapornikoma. "Eden od njiju je na obiskih prejel denar, pravosodni policist pa mu je denar zasegel in mu izročil le 100 evrov, kolikor mu po hišnem redu pripada. Pripornik se ni strinjal in zahteval še preostali denar. Policist ni popustil in ostanek denarja deponiral," pišejo policisti. Nastale naj bi težave in pripornik se je pričel žaljivo obnašati. Kasneje je isti pravosodni policist opravljal nenapovedan pregled sobe iz katere sta kasneje tudi pobegnila, ker je sumil, da pripornika posedujeta usb modem za internet.

Najprej so se dotaknili pobega zapornikov. Nadrejeni naj bi zaposlenim v ZPKZ zatrjevali, da so v zaporu rešetke iz magnolijevega jekla, ki naj bi bile pod alarmom. Da temu ni tako oziroma so te iz navadnega jekla, so izvedeli šele zdaj. "Sami smo poskusili prežagati rešetke, kar nam je v pičlih 15 minutah tudi uspelo. Prav tako naj bi imeli senzorje gibanja, pa jih ni. Naš videosistem je tako zastarel, da se komaj opazi, da se nekdo premika," poudarjajo.

"Na medije in na predsednika vlade se obračamo z namenom, da nam nekdo pomaga in prisluhne," so v odprtem pismu zapisali policisti in dodali, da že vrsto let opozarjajo na nepravilnosti delovanja zavoda, vendar jim Generalni urad ne prisluhne.

Po tem, ko je po filmskem pobegu iz koprskega zapora, v javnosti prvič spregovoril eden od pobeglih zapornikov - Damjan Mitrović , in ko je na slabe delovne razmere v koprskih zaporih opozoril sindikat paznikov , so se zdaj tako na javnost kot na predsednika vlade Marjana Šarca odločili obrniti še pravosodni policisti, zaposleni v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper.

Naj dodamo, da v koprskem zaporu v nočnem času delajo samo štirje pravosodni policisti - trije so razpoložljivi, eden pa je zaseden na videonadzoru, ki ga ne sme zapustiti. Torej trije pravosodni policisti na 150 zaprtih oseb. V zaporih Ljubljana, Maribor, Celje imajo podobno število zaprtih oseb, pa je v nočnem času prisotnih devet pravosodnih policistov. Zakaj razlika? Na vse to smo opozarjali več let direktorja zavoda in generalni urad, vendar se ni zgodilo nič.

"Pobegla pripornika sta se mu uprla in mu pričela groziti. Policist je sprožil alarm, pritekli so ostali pravosodni policisti. Takrat sta se pripornika umirila in se pričela opravičevati," pišejo in dodajajo, da je policist o dogodku podal poročilo, ki pa ga - kot kaže - nihče ni obravnaval. Policisti je o tem, da v tisti sobi obstaja velika možnost, da posedujejo modem oziroma gsm aparat, poročal nadrejenemu. A nihče ni ukazali pregleda sobe, dejal naj bi, da za to ni časa.

"Naj dodamo, da sta pripornika pobegnila s pomočjo vzmetnic, ki so se nahajale pri zabojnikih za smeti in to cela dva meseca – v zavodu so jih namreč zamenjali zaradi pojava garij. Kdo je dopustil in kdo je odredil, da štiri vzmetnice stojijo tam dva meseca?" se sprašujejo in želijo, da je jasno, da brez teh vzmetnic zapornika nebi mogla pobegniti.

"Naj povemo, da so vsa okna v celicah imela dodatno kovinsko mrežo, ki je preprečevala že sam dotik rešetk. Direktor Dušan Valentinčičje ukazal te mreže odstraniti, saj mu je varuh človekovih pravic tako svetoval. S tem je zaprtim omogočen dostop do rešetk, prav tako pa na ta način z raznimi vezalkami, ki jih spletejo čez okna, prekupčujejo z gsm aparati ali z drogami. Direktor je bil opozorjen, vendar ga to ni zanimalo."