Preferenčni glas, evtanazija in konoplja: večina Slovencev odgovarja pritrdilno

Državljani bomo 9. junija odločali na treh referendumih in odgovarjali na štiri vprašanja. Ustavno sodišče je namreč zavrnilo še zadnjo opozicijsko pritožbo glede ljudskega posvetovanja o rabi konoplje. Ali Slovenci odobravajo uporabo marihuane v medicinske oziroma osebne namene? So za ali proti možnosti predčasnega končanja življenja? Bi volivci radi preferenčni glas tudi na parlamentarnih volitvah? Objavljamo najnovejšo raziskavo javnega mnenja, ki so jo za našo medijsko hišo izvedli v inštitutu Mediana.