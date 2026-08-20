Na vzhodu države ena najslabših letin v zadnjih 50 letih

Janez Cigler Kralj je pohvalil strokovne službe javnega kmetijskega svetovanja v sklopu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko-gozdarskih zavodov po Sloveniji, ki da opravljajo izjemno strokovno delo in skrbijo za to, da tudi po tako hudih preizkušnjah kmetje vseeno ravnajo strokovno in z agrotehničnimi ukrepi ter ostalimi odločitvami omilijo posledice suše in drugih ujm.

Kmetijski minister je tudi v Spodnjem Podravju v pogovorih s kmeti slišal podoben poziv, kot ga je že pred tem tudi ob obiskih v okolici Ljubljane in na Gorenjskem – da rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. "Izpad krme je ponekod tudi za štiri ali pet mesecev, zato že iščemo rešitve, kako bi najbolj učinkovito in pravično pomagali rejcem pri zagotavljanju krme," je dejal minister.

Podravski kmetje pa so ministrstvo tudi pozvali, da je zaradi sprememb agrometeorologije nujno potrebno bolj fleksibilne narediti določbe nitratne direktive. "Sem zelo pristaš tega, da stroka spremlja razmere vsako zgodnjo pomlad ali pozno zimo in pridelovalcem omogoči, da v kolikor razmere dopuščajo, začnejo z mineralnimi gnojili gnojiti že prej, ne šele 15. februarja," je dejal Cigler Kralj.

Ob robu terenskih ogledov se je kmetijski minister sestal tudi z vodstvom Sindikata kmetov Slovenije, ki mu je prav tako predalo nekaj urgentnih predlogov za blaženje posledic letošnjih ujm. Dotaknili so se tudi sistemskih, ki so jim vsem skupni predvsem v nebo vpijoči dolgi postopki in velika birokracija.